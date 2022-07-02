AK Parti'li Yıldırım: Bugün en stratejik ürünlerimizi kendi imkanlarımızla yapar hale geldik

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bursa'da Kent Meydanı- Terminal, Tramvay Hattı'nın açılışını gerçekleştirdi. Tramvayla test sürüşü yapan Yıldırım, T2 Tramvay Hattı'nın yerli ve mili imkanlarla yapıldığını hatırlatarak, "Ne kadar güzel. Her şey yerli. Araçlar yerli, raylar yerli. Yerli ve milli olmak bambaşka bir şey. Bugün en stratejik ürünlerimizi bile kendi imkanlarımızla yapar hale geldik" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Meydanı-Terminal arasında yapılan ve toplam uzunluğu 9 bin 445 metre olan, 11 istasyona sahip T2 Tramvay Hattı'nın açılışını AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım gerçekleştirdi. Tören alanına vatman koltuğuna oturup, tramvayı kullanarak gelen Yıldırım'ı, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş karşıladı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ani program değişikliği nedeniyle gelemediğini belirterek, "Ama bir başka gün sizlerle buluşacak. Beni gönderdi. ve Bursa'ya bugün ulaşımda yeni imkanlar sağlayacak, insanlarımızın, hemşehrilerimizin hayatını biraz daha kolaylaştıracak bu gördüğünüz raylı sistemin, şehir merkezinden terminale kadar 11 istasyonla doğrudan, trafiğe takılmadan kat edeceğiniz raylı sistemin açılışını gerçekleştiriyoruz. ve başlangıçta geldik, test ettik, denedik. Gayet konforlu ve emniyetli olduğunu gördük. Hayırlı uğurlu olsun. Bursa'mıza hayırlı olsun" dedi.

Konuşmasının sonunda Bursalılara müjde de veren Yıldırım, "Bu önemli eseri 1 milyarın üzerinde bir maliyetle Bursa'mıza kazandıran Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve ondan önce projenin başlangıcında yer alan önceki dönem Belediye Başkanımız Recep Altepe'ye ve emeği geçen başta milletvekillerimiz olmak üzere şehrimizin bütün dinamiklerine teşekkür ediyorum. Bu arada sayın Başkan, adettir. Açılışta bir müjde veririz. O da nedir? Açılışta bu hatla, bu araçlarla Bursalıların tanışması için bir kıyağa ihtiyacımız var. Bursalılar, değerli hemşehrilerim bundan böyle, bu hatta 1 hafta boyunca ücret yok, bedava. Böylece hem hattı öğrenmiş oluruz hem de hattın ne kadar konforlu olduğuna yakından şahit oluruz" şeklinde konuştu.