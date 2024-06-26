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AK Parti'li Yıldırım, BM'yi, İsrail'in saldırılarına yönelik tutumu nedeniyle eleştirdi Açıklaması

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AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, "Birleşmiş Milletlerin (BM), İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve insanlık dışı soykırımına göz yuman bir yaklaşımda, güç merkezli davranan bir anlayışta olduğunu;

Ak Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, "Birleşmiş Milletlerin (BM), İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve insanlık dışı soykırımına göz yuman bir yaklaşımda, güç merkezli davranan bir anlayışta olduğunu; 5 tane devletin vesayetinde olan 200 devletin BM içerisinde adeta bir tiyatroyla karşı karşıya kaldığını görüyoruz." dedi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "üçüncü dünya savaşı" olasılığına ilişkin söyleminin görsel ve sosyal medyada birtakım değerlendirmelere konu olduğunu anlattı.

Dünyanın bugünkü durumuna bakıldığında her stratejik noktada ve hemen hemen her bölgede ciddi fikirsel veya fiziksel çatışma görüldüğünü aktaran Yıldırım, öte yandan bazı üke liderlerinin de "3. Dünya Savaşı" söylemini üst perdeden dillendirdiğini söyledi.

Savaşların en temel sebebinin ekonomi olduğuna işaret eden Yıldırım, 1. ve 2. Dünya savaşlarının da bu nedenle ortaya çıktığını belirtti. Birleşmiş Milletlerin dünya barışının sağlanmasında yeterli olmadığını kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BM'nin, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve insanlık dışı soykırımına göz yuman bir yaklaşımda, güç merkezli davranan bir anlayışta olduğunu; 5 tane devletin vesayetinde olan 200 devletin BM içerisinde adeta bir tiyatroyla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı'mız bu kuruluşun dünya barışını sağlayamayacağını gördüğü için 'Dünya beşten büyüktür.' çıkışını yapmıştır. Bundan dolayıdır ki 200 devlet içerisinde 149 devlet Filistin'i devlet olarak tanımış olmasına rağmen hala BM Filistin'i devlet statüsünde kabul etmiyor. Güç merkezli davranan ABD'nin onayı bekleniyor maalesef. Bunları da tüm dünya izliyor, izlerken de alt alta reaksiyon oluşuyor. Bu reaksiyonu yönetemeyecek BM ve dünyaya hükmettiğini zanneden devletlerin tehlikenin farkına varması gerekiyor."

Ak Parti'li Yıldırım, Türkiye'nin geçmişten ders alması ve millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: AA / Politika

Adem Yıldırım Milletvekili İstanbul AK Parti İsrail Gazze Politika Haberler

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