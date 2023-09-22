AK Parti'li Yenişehirlioğlu, Kılıçdaroğlu'nun milletvekilliğiyle ilgili sözlerine açıklık getirdi

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilliğine ilişkin sözlerine açıklık getirerek, "Cumhurbaşkanımız o dönem hukuksuzca parlamento dışında kaldı. Okuduğu bir şiirden dolayı kendisine yasaklar getirilmişti ve bir hukuksuzluk söz konusuydu. Hak gaspı söz konusuydu. Bugün Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dışında kalması kendi tercihi ve iç hesaplaşmalarıyla alakalı. İkisi birbiriyle hiç alakalı olmayan, birbirinden tamamen zıt konular" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, bugün sabah saatlerinde Manisa'da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantında bir gazetecinin, "2003 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilme yasağının kaldırılmasına verdiği desteğe karşılık, bugün Ak Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na milletvekilliği yolunu açma gibi bir planı olur mu?" yönündeki sorusuna, "Kılıçdaroğlu'nun meclise taşınma mevzusunu bilmiyorum. AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili olarak söylemiyorum, Bahadır Yenişehirlioğlu olarak söylüyorum, şık olur, güzel olur. Ben bunu Cumhurbaşkanımıza ileteceğim, karar onlarındır" şeklindeki cevabıyla ilgili bir açıklama yaptı. Cevabının bağlamından koparıldığını ifade eden Yenişehirlioğlu, "Ben bugün değişik etkinliklerde bulundum. Manisa'mızdaki basın mensuplarıyla bir kahvaltı yaptık. Ben hem Manisa gündemine ilişkin hem de Türkiye gündemine dair açıklamalar yaptım. Kimi zaman gülüştük, kimi zaman şakalaştık. Burada bir mevzunun Türkiye gündemine taşındığına şahit olduk. Oysa ki aklın yolu bir. Ne kadar doğru söylersek söyleyelim bazen söyledikleriniz farklı algılanabiliyor. Bağlamından kopartıldığında da bambaşka anlam ifade ediyor. Yerel basınımızla buluştuğumuzda dediğim gibi bazı ifadelerimin farklı noktalara çekildiğini gördüm. Ulusal basındaki bazı gazetelerin bunları da haber yaptığını gördüm. Cumhurbaşkanımızın evveliyatında ara seçimlerle meclise girmesiyle şu an Kılıçdaroğlu'nun durumu birbiriyle hiç alakalı değil. Cumhurbaşkanımızın ara seçimlerle meclise girmesi bambaşka parametrelere sahip, Kılıçdaroğlu'nun bugün mecliste olmaması da bambaşka parametrelere sahip. İkisi birbiriyle hiç alakalı olmayan, birbirinden tamamen zıt konular. Cumhurbaşkanımız o dönem hukuksuzca parlamento dışında kaldı. Okuduğu bir şiirden dolayı kendisine yasaklar getirilmişti ve bir hukuksuzluk söz konusuydu. Hak gaspı söz konusuydu. Bugün Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dışında kalması kendi tercihi ve iç hesaplaşmalarıyla alakalı. Bu onların iç meselesi." ifadesini kullandı.

Yenişehirlioğlu, bazı gazetelerin kasıtlı haber yaptığını belirterek "Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk defa bir genel başkanının mecliste yer almadığını söyledim. Hepiniz bunu biliyorsunuz, hepiniz bunun şahidiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç hesapları bizi ilgilendirmez. Türkiye'de akıl sahipleri hepsi bilir ki milletvekili seçimleri Anayasa'da ve kanunlarda usulü vardır. Seçimler yapılır. Oysa ki Kılıçdaroğlu'nun bugün mecliste olmaması kendi tercihi. Bugün meclise girebilmesi için erken seçim mi yapılması gerekecek. Kaldı ki kendisiyle alakalı bir yasaklamayla alakalı bir değil, kendi tercihiyle cumhurbaşkanı olmak istediği için mecliste yer almamaktadır. Cumhurbaşkanımızın evveliyatındaki durumuyla bu durumu birbirine karıştırmak kötü niyetten başka bir şey değildir. Cumhurbaşkanımıza söyleyelim de Kılıçdaroğlu'nu meclise taşısın bu trajik bir komiktir." dedi. - MANİSA