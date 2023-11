AK Parti'li Yayman: "Muhalefetin, kutlamalarla ilgili yalan siyaseti boğazın serin sularına gömüldü"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, muhalefetin, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarının sönük geçeceği yönünde iddialarda bulunduğunu belirterek, "Muhalefetin kutlamalarla ilgili yalan siyasetinin, boğazın serin sularına gömüldüğünü, 29 Ekim'de tüm gün yapılan faaliyetlerde ve Türk donanmasının boğazdan geçişinde bir kez daha gördük." dedi.

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

Muhalefetin, kutlamaların sönük geçeceği ve Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır şekilde yapılmayacağı yönünde iddialarının olduğunu dile getiren Yayman, "Muhalefetin kutlamalarla ilgili yalan siyasetinin, boğazın serin sularına gömüldüğünü, 29 Ekim'de tüm gün yapılan faaliyetlerde ve Türk donanmasının boğazdan geçişinde bir kez daha gördük. Bir kez daha yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Yüzyılı, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyoruz." ifadesini kullandı.

Yayman, 6 Şubat'taki depremlerin ardından büyük bir yıkıma uğrayan ve binlerce can kaybının yaşandığı Hatay'ın, yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktardı. Depremzedeleri hiçbir zaman unutmadıklarını vurgulayan Yayman, "Yaraları beraberce saracağız ve inşallah Hatay'ımızı yeniden inşa edeceğiz. Mazide olduğu gibi Hatay'ı doğunun kraliçesi haline getireceğiz ve inşallah tarihi Antakya'yı yeniden ayağa kaldıracağız." diye konuştu.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğünü anımsatan Yayman, İsrail'in insanlık suçu işlemeye, ABD ve Avrupa'nın da bu suça ses çıkartmamaya devam ettiğini kaydetti. Bu konuda Türkiye'nin tutumunun en başından beri doğru ve net olduğunu anlatan Yayman, insanlık tarihinin en korkunç savaşlarından biri olan bu saldırıların, bir an önce son bulmasını temenni etti.

İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili dijital ağlar üzerinde de bir savaşın sürdüğünü ifade eden Yayman, "Biz buna savaş diyoruz ve bu hibrit savaş da gerçekten bir utanç vesikası olarak devam etmektedir. İsrail'e terörist diyen, İsrail'i kınayan mesajlar, çocuk ölümlerine dikkati çeken mesajlar yayımlanmamakta ve İsrail bu savaşın haklı galibi olarak ifşa edilerek gösterilmektedir. Bu tür mesajları paylaşmayanlar, bir şekilde engellenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yayman, CHP kurultayının hafta sonu gerçekleştirileceğini hatırlatarak, partideki sorunların genel başkan değişimiyle çözülemeyeceğini savundu. CHP'nin derin bir kriz yaşadığını öne süren Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin sorunları Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu değişimiyle çözülecek sorunlar değildir. CHP, çok daha derin bir kriz yaşamaktadır. Eğer bugün Mustafa Kemal Atatürk hayatta olsaydı AK Parti'yi ve Tayyip Erdoğan'ı desteklerdi ve bu yaşananları gördükten sonra CHP'lileri, parti yönetimini elinde sopayla kovalardı. CHP'de kurultayı kim kazanırsa kazansın sorunlar var olmaya devam edecektir. Parti kadrolarının, parti siyasetinin ve lider değişimi haricinde bir siyaset takip edilmesiyle CHP ancak Türkiye'de bir iktidar alternatifi haline gelecektir."

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun partisinden istifa etmesiyle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Yayman, "Gerçekleri gördüğü için kendisini tebrik ediyorum. Diğer vekillere de inşallah bir esin kaynağı olur." yanıtını verdi.