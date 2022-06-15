TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz ile ilgili fezleke Meclise geldiğinde dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacağını bildirdi.

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, polise yumruk atan Salihe Aydeniz'in, kamu düzenini bozmaya yönelik hareketlerini kınadığını belirtti.

Aydeniz'in yaptıklarını bir milletvekiline yakışmayacak davranışlar olarak gördüğünü ifade eden Yayman, "Sözüm ona milletvekillinin dokunulmazlık fezlekesi Meclise geldiğinde ben de kaldırılması yönünde oy kullanacağım." diye konuştu.

HDP ve ikizi olarak nitelediği DBP'nin, terör örgütü PKK'nın gölgesinde kaldığını vurgulayan Yayman, bu kadar özgürlüğün dünyanın hiçbir ülkesinde bulunmadığını söyledi. Yayman, Türkiye'nin birliğinden, bütünlüğünden, demokrasiden yana alınan tavırların yanında olduklarını dile getirdi.

Muhalefet liderlerini de söz söylemeye davet etti

6'lı masadaki liderleri de bu konuda bir söz söylemeye davet eden Yayman, "'Görmedim, duymadım, işitmedim' şeklindeki bir yaklaşımı milletimize havale ediyorum." dedi.

Hüseyin Yayman, 6'lı masanın, AK Parti'nin devrilmesi için gerekirse Yunanistan ve ABD ile iş birliği yapacak kadar farklı bir tutum içinde olduğunu savunarak, bütün bunları milletin gördüğünü ve seçim sandığı önüne geldiğinde gerekli cevabı vereceğini kaydetti.

Güldürülere konu olan 6'lı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda dahi anlaşamadığını, bu masanın ülkenin temel problemlerini çözme konusunda da fikirlerinin bilinmediğini dile getiren Yayman, "Varsa yoksa sözleri 'hükümet devrilsin, AK Parti gitsin ve ne olursa olsun' Bir kara propagandayla, çamur atma siyaseti ile yol alacaklarını sanıyorlar. Siz ne söylerseniz söyleyin, siz kimden medet umarsanız umun. Siz ister Amerika'dan ister İngiltere'den ister Avrupa Birliğinden ister İsrail'den ister Rusya'dan, kimden medet umarsanız umun, bu sandığa gelip onlar oy atacak değil. Sandığa milletimiz oy atacak." görüşünü paylaştı.

6'lı masanın sürekli toplandığını ancak vatandaşların ve ülkenin sorunları karşısında bir açıklamalarının bulunmadığını belirten Yayman, "Diyarbakır anneleri hakkında susuyorlar, Yunanistan'ın kıta sahanlığını ihlal etmesi meselesi karşısında susuyorlar, Suriye deki iç savaş konusunda susuyorlar, NATO'daki tartışmalar konusunda susuyorlar. Susmak suretiyle Türkiye'nin karşısında yer alan güçlerle bir dirsek teması içinde olduklarını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Yayman, muhalefetin adayını belirleyemediğini kaydederek, "Seçim dönemine yaklaştığımızda 6'lı masadaki kavga artarak devam edecektir. 'Aday kim olacak' sorusu 6'lı masanın kaçamayacağı bir soru haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

İster hükümete, ister muhalefete yakın tüm araştırmalarda ortaya çıkan bir gerçek olduğunu vurgulayan Yayman, "AK Parti açık ara birinci partidir." sözlerini sarf etti.

Yayman, AK Parti'nin oyunun yüzde 35-40 arasında olduğunu, ekonomideki türbülans ortadan kalktığında bu oranın da artacağına inandığını söyledi.

"Türkiye ile sıcak ilişkiler Yunanistan'ın lehine"

Yunanistan'dan yapılan açıklamaların da asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Yayman, Türkiye ve Yunanistan'ın iki denizin farklı yakalarındaki kardeşler olduğunu dile getirdi.

Yayman, Yunanistan'ın yalancı pehlivan gibi ortaya çıkmasının da manidar olduğuna değinerek, yaptıkları hatadan bir an önce dönüp, halklar arasındaki kardeşliği öne çıkartmalarını beklediğini belirtti.

Türkiye ile sıcak ilişkiler içinde bulunmasının, Yunanistan'ın lehine olduğuna dikkati çeken Yayman, "Türkiye'nin dostluğu ile gurur duymaları, hasımlığından ise korkmalarında fayda vardır." dedi.

Filyos'ta Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni ile önemli bir adım atıldığını anlatan Yayman, bunun iktidarıyla, muhalefetiyle 85 milyon insanın gurur duyması gereken bir gerçek olduğunu vurguladı.

Yayman, Google'ın telif meselesinde evrensel normlara uymasını beklediklerini dile getirerek, önümüzdeki günlerde Google'ı Meclis'e çağırıp, bu konudaki yaklaşımlarını alacaklarını aktardı.