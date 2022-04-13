AK Parti'li Yavuz, yazar Ergün Poyraz'a yapılan saldırı konusunda CHP'yi eleştirdi

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, yazar Ergün Poyraz'a yapılan saldırıya ilişkin "CHP'li Kuşadası Belediyesinin terör örgütleriyle iltisaklı ikircikli ilişkilerini sorgulayan gazeteciye yapılan saldırı ortadadır. Gazeteci CHP ile aynı mahalleden olmasına rağmen olayı kınamamaları manidar değil midir?" dedi.

Yavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yazar Poyraz'ın Kuşadası Belediyesinin ihale usulsüzlüğünü yazdığı için saldırıya uğradığını belirtti.

"Mangalda kül bırakmayan CHP'nin küllerinin Kuşadası'nda yere saçıldığını" ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

"CHP'li Kuşadası Belediyesinin terör örgütleriyle iltisaklı ikircikli ilişkilerini sorgulayan gazeteciye yapılan saldırı ortadadır. Gazeteci CHP ile aynı mahalleden olmasına rağmen olayı kınamamaları manidar değil midir? Bildiğimiz, CHP'li Kuşadası Belediyesindeki şaibeli ihaleyi araştıran gazetecinin canına kastedilmesidir. CHP neden hala susmaktadır? Kirli çamaşırlarınız Aydın'da bir bir ortaya dökülüyor. Kılıçdaroğlu'na soruyorum, gerçekleri dile getirmenin öneminden söz ederken Kuşadası Belediyesinde bahsedilen ihale yolsuzluğunu neden dile getiremiyorsunuz? Yazarın Kuşadası Belediyesine verdiği dilekçenin aynı gün fail olarak gözaltına alınan şirket sahiplerine nasıl ulaştığını, ardalarındaki çetrefilli ilişkileri belediyenize neden soramıyorsunuz?"

Metin Yavuz, geçmişte bir vesayet aygıtı olarak kullanılan Türk medyasının özgürleşerek çok sesli bir yapıya kavuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002'den bu yana ciddi ilerlemeler kaydedildiğini dile getirerek, Türkiye'nin basın özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini vurguladı.