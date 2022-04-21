AK Parti'li Yavuz: 'Göç politikasına muhalefet ederken, Davutoğlu ile ittifak çelişki değil mi?'

AYDIN (AA) - AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, aynı masada buluşan 6 muhalefet partisi genel başkanlarına, "Göç politikasına muhalefet etmeye kalkıp, politikanın hayata geçirilmesinde imzası olan Davutoğlu ile ittifak yapmak çelişki değil midir?" sorusunu yöneltti.

Yavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin, "Her konuda fikri olan ve her konuda bir şey söyleyen HDP'den, bu konu hakkında tek bir söz duymadık. PKK'nın siyasal uzantısı gibi hareket eden HDP'yi ve HDP ile arasına mesafe koyamayan, el altından ittifak yapan 6 benzemezi de aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Suriye'deki briket evlerin bitişiyle birlikte sığınmacıların dönüşünün sağlanacağına yönelik açıklamasına işaret eden Yavuz, şu görüşleri dile getirdi:

"Bu meseleyi provoke etmeye çalışanların çabası boşa çıkacaktır. Mazlumlar üzerinden siyaset ve oy devşirmeye çalışmak en ufak tabirle ahlaksızlıktır.

Buradan aldatmaca dolu, yalan ve çarpık iddialarla algı oluşturmaya çalışan altılı masanın temsilcilerine sorarım: Göç politikasına muhalefet etmeye kalkıp, politikanın hayata geçirilmesinde imzası olan Davutoğlu ile ittifak yapmak çelişki değil midir? Sürekli kavga eden, birbirine çelme takmayı rutin haline getirmiş altılı ittifakınız, her konuda olduğu gibi bu konuda da mı uzlaşamıyor? Geçtiğimiz günlerde adaylıkta '20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak.' şartını koyan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın sözlerinin altında yatan sebepler, bu sanal göç polemiğinde açığa mı çıkıyor? İttifakınız içinde kaç farklı ittifakınız var?"