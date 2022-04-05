AK Parti'li Yavuz: 'Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderliği başarılı bulanların oranı yüzde 80'i aştı'

AYDIN (AA) - AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderliği başarılı bulanların oranı yüzde 80'i aştı." dedi.

Yavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarihin, dünya barışına hizmet eden her lideri yazdığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği "yurtta sulh dünyada sulh" şiarı ile dünya barışına katkı vermeyi sürdürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, küresel liderliğinin ve girişimlerinin dünya siyasetinin gidişatına yön verdiğini belirten Yavuz, "Adeta dünya siyasetinin gidişatına yön veren bir rol üstlenen ve Türkiye'nin önemli bir güç olduğunu gösteren Cumhurbaşkanımız, şu anda barışın tesisi adına elinden geleni yapan tek lider konumundadır. İstanbul'da bir araya gelen Ukrayna ve Rus heyetleri, Cumhurbaşkanımızı ayakta alkışladı. Bu alkışlar Türkiye'nin gücüne, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine, Türk milletinin büyüklüğüneydi." ifadesini kullandı.

Yavuz, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta her iki ülke liderinin de görüşmede mutabık kaldığı ülkenin Türkiye, liderlerin aynı anda görüşmeyi tercih ettiği tek liderin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu dile getirdi.

Dış politikayla ilgili dünyaya söyleyecek sözü olmayanların bu başarıdan ülkeleri adına gurur duymaları gerektiğini vurgulayan Yavuz, "İçi boş söylemlerle algı operasyonlarına kalkışmalarını yüce milletimizin takdirine bırakıyorum. Her ne kadar çabalasalar da milletimizin Cumhurbaşkanımıza olan desteği ve güveni artarak devam etmektedir. Anketlerde Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderliği başarılı bulanların oranı yüzde 80'i aştı." diye konuştu.