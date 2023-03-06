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AK Parti'li vekiller, depremzedeler için 30 milyon lira yardım topladı

Politika Haberleri

AK Parti'li vekiller, depremzedeler için 30 milyon lira yardım topladı

AK Parti'li milletvekillerince deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için gerçekleştirilen yardım kampanyasında toplanan para 30 milyon TL'yi aştı.

Ak Parti'li milletvekillerince deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için gerçekleştirilen yardım kampanyasında toplanan para 30 milyon TL'yi aştı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli deprem felaketinin ardından pek çok yerde yardım kampanyaları başlatıldı. AK Parti'li milletvekilleri de kendi aralarında kampanya başlattı. Vekiller bu kapsamda maaşlarını bir hesapta topladı. Bazı vekiller birden fazla maaşlarını bağışlarken toplanan yardım miktarı 30 milyon TL'yi aştı. Paranın, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) aktarılacağı belirtildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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