AK Parti'li vatandaşlar seçim zaferini kutluyor

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde AK Parti'li vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını marşlar ve şarkılar eşliğinde kutladı. Kutlamalar kapsamında araç konvoyları oluşturuldu.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, seçim sonuçlarını marşlar ve şarkılar eşliğinde kutladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, burada yaptığı konuşmada, demokrasi, Türkiye ve Edirne adına en güzel bayramı yaşadıklarını söyledi.

İba, "Aziz milletimiz bir kez daha göstermiştir ki Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletimizin gönlünün en güzel yerine kazınmıştır." dedi.

Bugün Türkiye'nin kazandığını dile getiren İba, "Aldığımız bayrağı daha yukarıya taşımak için teşkilatımızla, Edirne'mizle, bugüne kadar nasıl çalıştıysak bundan sonra da aynı gayretle, aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. İba, konuşmasının ardından partililerle yürüyerek Atatürk Anıtı'na geçti.

Kutlamalar kapsamında vatandaşlar araç konvoyu oluşturdu.

Kırklareli

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı önünde toplanan partililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini davul zurna eşliğinde kutladı.

Grup daha sonra meşaleler yakıp Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin bu ülkedeki vatanseverlerin kimler olduğunu bugün de gösterdiğini, Türkiye'nin emin ellerde olduğunu söyledi.

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ercan Andaç da konuşma yaptı.

Kutlamalar kapsamında araç konvoyu oluşturuldu.

Tekirdağ

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini havai fişek gösterisi ve şarkılar eşliğinde kutladı.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin seçimde tarih yazdığını ifade etti. Gümüş, "Bugün Türkiye Yeni Yüzyılı'na adım atılan gündür." dedi.

Daha sonra partililer Hükümet ve Atatürk caddelerinde araç konvoyu oluşturdu.