AK Parti'li Uygur, Balıkesir'de Ticaret Borsası ve Sanayi Odası üyeleriyle bir araya geldi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Milletimiz, sağduyusu ve ferasetiyle yine güçlü ve büyük Türkiye'den yana kararını verecektir.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Milletimiz, sağduyusu ve ferasetiyle yine güçlü ve büyük Türkiye'den yana kararını verecektir." dedi.

Uygur, Balıkesir Ticaret Borsası ve Balıkesir Sanayi Odası üyelerinin katılımıyla bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla güçlü şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin inşasında üretimin önemine vurgu yapan Uygur, şöyle konuştu:

"Bor karbürümüzden savunma sanayimizdeki yatırımlarımıza, İHA ve SiHA'lardan Karadeniz'deki doğal gazımıza ve Gabar'daki petrolümüze kadar elde etmiş olduğumuz katma değerle Türkiye'mizi inşallah imar ve inşa etmek ve daha iyi yerlere getirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Milletimizin sağduyusuna ve ferasetine her zaman güvendim. Biz 21 yıldır hizmetler, hak ve özgürlükler anlamında reform niteliğinde atılımlara imza attık. Milletimizden gelen taleplere hep kulak verdik. Onların gündemi bizim hep gündemimizde oldu. Bundan sonra da hep böyle olacak. 21 yıllık süreçte çok badireler atlattık. Ben yine bu seçimde de milletimizin en doğru değerlendirmeyi yapacağına inanıyorum. Milletimiz, sağduyusu ve ferasetiyle yine güçlü ve büyük Türkiye'den yana kararını verecektir."

Uygur, hem Balıkesir hem de Türkiye için gayretle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin ve Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış katıldı.