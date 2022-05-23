AK Parti'li Uslu: İklim sığınmacılarını da gündemimize yazmamız gerekiyor - Haberler

Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, iklimsel nedenlerin de yakın zamanda göç nedeni sayılacağını belirterek, "Mülteciliği doğuran klasik sebepler arasına ekolojik sebepleri de eklemek gerekecek. Bu sebeple artık ekolojik mültecileri, iklim sığınmacılarını da gündemimize yazmamız gerekiyor" dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili, TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, ABD'nin New York şehrinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çatısı altında düzenlenen BM Birinci Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katıldı. Uslu, forumda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu hukuki, insani, vicdani politikalarla Türkiye'nin, mülteciler ve sığınmacılar konusunda üzerine düşeni yaptığını anlattı. Avrupa'nın geri itmelerle yaşam hakkı ihlalleri yaptığına işaret eden Uslu, "Denizlerde ve sınırlarda bazı Avrupa ülkelerinin maalesef Frontex'in de katkılarıyla yaşamları tehdit eden geri itmelerini görüyoruz. Geri itmeler sığınma hakkının da yaşam hakkının da ihlalidir, hukuka aykırıdır, insanlığa yakışmaz. Türk Sahil Güvenliği yalnızca son 2 yılda Ege'de geri itilen 35 binden fazla göçmenin hayatını kurtarmıştır" diye konuştu.

Ekolojik göç konusuna forum öncesi katılımcılarla istişarelerde bulunduğuna değinen Uslu, "Yakın zamanda çatışmalar, baskılar, zorunlu göçün tek sebebi olarak görülmeyecek. Çünkü iklim değişiklikleri, ekolojik sebepler, buzulların erimesi ile bazı kara parçalarının sular altında kalması da zorunlu göçleri doğuracak ve mülteciliği doğuran klasik sebepler arasına ekolojik sebepleri de eklemek gerekecek. Bu sebeple artık ekolojik mültecileri, iklim sığınmacılarını da gündemimize yazmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.