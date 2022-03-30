AK Parti'li Ünsal: "Borç edebiyatı yaptınız, işçi tazminatını ödeyemediniz"

KIRŞEHİR (İHA) - Ak Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, belediye başkan yardımcısının makam aracının belediyeden alacağı olan işçi tarafından haciz ettirilmesine tepki gösterdi.

Ünsal, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) Kırşehir Belediyesinin vaat ettiği 70 projeyi yapmadığını ve üç dönem AK Parti belediyelerin yapmış olduğu projelere de sahip çıkamadığını söyledi. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'na tepki gösteren İl Başkanı Ünsal, "Seçimlerden önce şeref namus sözü verip kimseyi işinden aşından etmeyeceğiz diye vadettiğiniz halde 25 kişiyi işten çıkardınız. Mahkeme kararı ile personeller göreve dönmesine rağmen kararı uygulamak yerine yine sözleşmeleri feshettiniz. Göreve geldiğinizde ise borç tablosu asıp borç edebiyatı yaparak hizmet etmekten kaçındınız. Şimdi soruyorum sayın başkan, borç ödeyen bir belediye nasıl oluyor da bir işçinin mahkeme kararı ile kazandığı tazminatını ödemeyerek ülke gündemine haciz haberleri ile oturuyor" diye sordu.

"Belediye aracının çekici ile çekilmesi vicdanınızı yaralamadı mı?"

Belediyeye ait otomobilin haciz kararı ile çekilmesinin Kırşehir kamuoyunda olumsuz tepkilere neden olduğunu aktaran Ünsal, "Belediye aracının çekici ile alınması hiç mi vicdanınızı yaralamadı? Kırşehir halkı müsterih olsun. Çoğu gitti azı kaldı. Allah'ın izniyle AK Parti tekrar Kırşehir Belediyesini alacak ve hizmetlere kaldığı yerden devam edecek" dedi. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Politika