AK Parti'li Ünal, koronavirüse yakalandı AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, bugün yaptırdığı Covid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Ak Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, bugün yaptırdığı Covid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. AK Parti'li Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Bu nedenle, planladığımız tüm programlarımızı iptal etmek durumunda kaldık. 7 günlük karantina sürecim sonrası tüm dostlarla yeniden bir araya gelmek ümidiyle, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Demirören Haber Ajansı / Politika Koronavirüs Mahir Ünal AK Parti Twitter Politika Haberler

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