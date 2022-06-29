AK Parti'li Ünal: Dezenformasyon Yasası Ekim Ayı'nda görüşülecek

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Cuma günü tatile gireceğini belirterek, "Ek bütçe, torba teklif, bedelli askerlik düzenlemesi, öğrenci affı, 3600 ek gösterge, bunların hepsinin 1 Temmuz Cuma gününe kadar tamamlanması planlanıyor. Bunun için dezenformasyon ile mücadele teklifini Ekim Ayı'na bırakmak durumunda kaldık" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Meclis çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Anayasal olarak Meclis'in 1 Temmuz'da tatile gireceğini hatırlatarak, Meclis gündeminde olan ve öncelikli çıkması gereken yasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ünal, bu zaman zarfında tarafların da dinleneceğini kaydederek, "Biraz da bu zaman içinde diğer tarafların da bu konuda görüşleri alınarak dezenformasyon konusunda tam bir toplumsal mutabakatın oluşması çok önemli. Çünkü dezenformasyon yalnızca cezayla engelleyebileceğimiz bir şey değil. Dezenformasyon, sosyal medya okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, yüksek farkındalık, hakikate sadakat, gerçeklik kaybıyla mücadele gibi birçok konuyu ve dolayısıyla da ciddi bir toplumsal mutabakatı da gerektiriyor" dedi.