AK Parti'li Türkmenoğlu: "Van, kentsel dönüşüm uygulamalarında 4. sırada"

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van'ın kentsel dönüşüm uygulamalarında İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4. sırada olduğunu söyledi.

Ak Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van'ın kentsel dönüşüm uygulamalarında İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4. sırada olduğunu söyledi.

Türkmenoğlu, Meclis'te AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ile düzenlediği basın toplantısında, 2011 yılındaki Van depreminden sonra 26 bin 700 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, 9 bin 682 derslik, 8 bin 279 kişi kapasiteli yükseköğrenim kurumu, 54 spor tesisi ile şehrin adeta yeniden imar edildiğini anlattı.

"Van, Asya'ya açılan kapımızdır" diyen Türkmenoğlu, Van'ın kentsel dönüşüm uygulamalarında İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4. sırada geldiğini ifade etti.

Burhan Kayatürk de 1976'daki Çaldıran depreminde babası ve kardeşini kaybettiğini belirterek, kardeşinin cenazesine 3,5 ay sonra ulaşabildiklerini anlattı.

Kayatürk, 2011'deki Van depreminde o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3,5-4 saat içerisinde kabine üyelerinin yarısıyla bölgede olduğunu hatırlattı.

Birinci yılın sonunda 17 bin 250 konutun vatandaşlara teslim edildiğini kaydeden Kayatürk, "Van yeniden ayağa kaldırıldı; Van'ın yanına bir Van konuldu." ifadelerini kullandı.