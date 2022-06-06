AK Parti'li Turan: Seçime ilişkin sorun varmış gibi değerlendirme yapmak zarar verir - Haberler

Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, muhalefetin seçim güvenliğine ilişkin açıklamaları ile ilgili, "Hiçbir mazerete gerek yok; oy namustur, seçim namustur, herkes sandığa sahip çıkmak durumundadır. Ancak buradan bir kötü polemik çıkarıp, Türkiye'de seçimlere ilişkin sorun varmış gibi değerlendirmenin herkese, ülkemize zarar vereceği kanaatindeyim" dedi.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Turan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile Meclis gündemine gelecek konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turan, geçen haftadan kalan 'Avukatlık Kanunu'nun maddeleri üzerindeki görüşmelerin devam edeceğini belirterek, "'Avukatlık Kanunu'nu bitirdiğimiz takdirde kalan çalışma günlerinde de bütün partilerin büyük bir gayretle çalıştığı, ortak imkanları değerlendirip önemli bir rapora imza attığı 'müsilaj' diye ifade edilen, çevre duyarlılığını had safhada değerlendiren o çalışmanın görüşmelerine başlayacağız" dedi. Turan, bu hafta '6'ncı Yargı Paketi' olarak bilinen yasa teklifi ile dezenformasyonla mücadele kapsamında hazırlanan 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşüleceğini aktardı. Turan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise 'İstanbul Finans Merkezi ile ilgili Değişiklik Teklifi'nin ele alınacağını söyledi.

Ak Parti'li Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avrupa'daki büyükelçilere hitaben yaptığı konuşmada ne Meclis'in ne siyasi partilerin ne kendi partisinin içeriğini bilmediği bir vaatte bulunduğunu belirterek, "Diyor ki Kılıçdaroğlu, 'Terörle Mücadele Yasası değiştirilsin.' Kamuoyunun bilmediği bir içeriği, Avrupa Birliği büyükelçilerine vaat gibi söylemenin, Türkiye'de sorumlu muhalefet anlayışına yakışmadığı kanaatindeyim. Mehmetçiğimizin sınır ötesinde operasyon yaptığı bir zamanda elini kolunu bağlayan, moralini bozan, motivasyonunu azaltan söylemlerden her sorumlu siyasetçinin uzak durması gerektiği kanaatindeyim. Varsa uygulama hataları, MYK'nız var, toplantı yapın, tartışın, kamuoyuna bunu açıklayın; 'biz şu yasada şu teklifi öngörüyoruz' deyin, biz tartışalım. Ben sordum; CHP'liler bilmiyor, AK Parti'liler bilmiyor, Meclis kayıtlarında böyle bir şey yok ama siz Avrupa Birliği büyükelçilerine bunu bir vaat olarak söylüyorsunuz. Biz alışkınız Kılıçdaroğlu'nun bizi mektupla şikayet etmesine ama terör gibi ortak bir meselemizde kendi kamuoyumuzda tartışmadan bunu Avrupa elçilerine vaatte bulunmanın büyük bir sorumsuzluk olduğunu düşünüyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Politika