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AK Parti'li Turan: "Seçim tarihi belli ortalıkta altılı masanın adayı yok"

Politika Haberleri

AK Parti'li Turan: 'Seçim tarihi belli ortalıkta altılı masanın adayı yok'

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, seçim tarihi belli olmasına rağmen ortada altılı masanın adayının bulunmadığını belirterek, "Hala birbirlerine şantaj yapıyorlar.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, seçim tarihi belli olmasına rağmen ortada altılı masanın adayının bulunmadığını belirterek, "Hala birbirlerine şantaj yapıyorlar." dedi.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin, Meclis Genel Kurulunda yasalaştığını anımsatarak, 24 yıllık bir problemin, vatandaşların talepleri yerine getirilerek ortadan kaldırıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin 6 Şubat'ta, son 500 yılda görülmemiş ölçekte depremlerle karşılaştığına işaret eden Turan, devletin ilk andan itibaren deprem bölgesinde olduğunu vurguladı.

Turan, devletin bütün organlarıyla vatandaşın yaralarını sarmak için seferberlik halinde olduğunu belirterek, "Birileri de deprem enkazının üzerinde tepinerek, milletimizin acılarını dindirmek yerine acılarına acı katmaya çalışıyor. Adeta siyasi nebbaşlık yapıyor. Bugün karşı karşıya olduğumuz en çok da üzüldüğümüz durum bu. "diye konuştu.

Seçimlere az zaman kalmasına rağmen altılı masanın cumhurbaşkanı adayının halen belli olmadığını söyleyen Turan, "Seçim tarihi belli, ortalıkta aday yok. Hala birbirlerine şantaj yapıyorlar." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Politika

Milletvekili Hasan Turan İstanbul AK Parti Politika Haberler

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