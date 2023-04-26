AK Parti'li Turan: 'Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sağlığı yerinde'

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

Turan, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin Turan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sağlığı yerinde. Mide üşütmesine bağlı olarak bir problem yaşanmış. Tekrar yayına devam etti. Hatta sabah basına, bugünkü üç mitinge katılacağıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Sonra bir daha değerlendirme yapılıp, 'Katılmasa, dinlense daha iyi olur' dendi, ona göre revize edildi. Yani bugün programlara katılabilirdi bile. Olağanüstü bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Bülent Turan, Erdoğan'ın çok yoğun bir programı olduğuna işaret ederek, "Bu yeni dönemde daha dikkatli bir program hazırlanırsa hepimizi daha mutlu eden bir süreç olabilir. Aynı zamanda derstir bizim için. Cumhurbaşkanı'mızın bu kadar yoğun çalışmasının yanında tüm ekibinin daha çok çalışması, meseleyi ciddiye alması çok kıymetli." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha çok çalışma zorunlulukları olduğunu vurgulayan Turan, "Hiçbirimizin Erdoğan'dan daha az çalışma lüksümüz yok." dedi.

Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajının ve Erdoğan'ın teşekkür cevabının çok kıymetli olduğunu söyledi.

"Parlamenter sisteme dönmek istemeyeceklerdir"

İttifakların bir ruhu olduğunu dile getiren Turan, "Kemal Bey ile Temel Beyin başlattığı bu beraberlik meselesi o kadar farklı bir hal aldı ki ne ortak bir değer ne ortak bir uzlaşı var. Ortakmış gibi yapıyorlar." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın parlamenter sisteme dönmek istemeyeceğini savunan Turan, "7 yardımcı ile hangi kararlar alabilirsiniz ki? Bu ekibin dağılmasından başka yol yok." görüşünü paylaştı.

Turan, "Bizim insanımızın altı oka oy verme ihtimali yok, vermeyecekler." dedi.

İYİ Partililerin önemli bir kısmı Kemal Beye oy vermeyecekler"

İYİ Partinin şu an büyük karmaşa yaşadığını söyleyen Turan, şunları kaydetti:

"Meral Hanım masadan kalkınca İYİ Partililer kraldan çok kralcı oldu. Masaya geri geldi. 'Niye geldin?' cevabı yok. 'Niye kalktın?' cevabı yok. 'Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e' kampanyası var. Tutmaz, olmaz. İYİ Partililerin önemli bir kısmı kendilerine oy vermekle beraber, Kemal Beye oy vermeyecekler.

Yedili masanın kavgası ile Cumhur İttifakı'nın uyumu herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. Milletimiz, ilk turda önemli bir oy farkıyla Erdoğan'ı başkan yapacaktır. AK Parti'yi yüzde 40'larda, Sayın Erdoğan'ı yüzde 50'lerin üzerinde görüyorum."