AK Parti'li Turan'dan, CHP'li Özel'e 'Gezi' tepkisi

Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Gezi davası kararına ilişkin açıklaması ile ilgili, "Hukuk bilmiyorsun, hakim değilsin, savcı değilsin. Bu davaların belgeleri, ifadeleri, araştırmaları var. Hiçbirine hakim olmadan hakimlerimizi bu kadar tahkir eden, dahası Cumhurbaşkanımızın talimatıyla verilen bir kararmış diye izam eden bir dil aşağılık dildir" dedi.

AK Parti'li Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma tarzını eleştiren Bülent Turan, "Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok kısa süren, kendince artistliği içinde barındıran bir konuşmasına şahitlik ettik. Kılıçdaroğlu adeta siyaseti bıraktı, bir şovmen olarak siyasetini yapmaya devam ediyor. Farklı açıklamalar, farklı çıkışlar derken en son da 10 dakikalık kısa konuşmalarla bir anda kürsüyü terk etmeler şeklinde bir başka şova şahitlik ettik" dedi.