AK Parti'li Tunç'tan, Sağkan'ın 'başörtüsü' teklifiyle ilgili açıklamalarına tepki Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın, başörtüsüne anayasal güvence getiren anayasa değişikliği teklifimizin 'laiklik ilkesine aykırı olduğu' yönündeki değerlendirmesi hukuken yanlı ve yanlış bir tespit." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın, başörtüsüne anayasal güvence getiren anayasa değişikliği teklifimizin 'laiklik ilkesine aykırı olduğu' yönündeki değerlendirmesi hukuken yanlı ve yanlış bir tespit." ifadesini kullandı.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Sağkan'ın, başörtüsüne anayasal güvence getiren anayasa değişikliği teklifinin, "laiklik ilkesine aykırı olduğuna" ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Bu yüzden başörtüsüne anayasal güvence getirdiklerini belirten Tunç, "Teklif metninden 'dini inancı sebebiyle' ibaresini çıkarmak isteyenlerin önerisini işte tam da bunun için kabul edemezdik. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan'ın, başörtüsüne anayasal güvence getiren anayasa değişikliği teklifimizin 'laiklik ilkesine aykırı olduğu' yönündeki değerlendirmesi hukuken yanlı ve yanlış bir tespit. Laiklik ilkesini, din ve vicdan özgürlüğünün teminatıyken din ve vicdan özgürlüğüne engelmiş gibi yorumlayanların çok eskilerde kaldığını düşünürken, hukukçu kimliğiyle laikliği bu şekilde yanlış tanımlamaya devam edenleri görmek ülkemiz için talihsizlik." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye'nin ve milletin geçmişten bu yana bu tür dar kalıplardan, hukuki hezeyanlardan, taraflı yorumlamalardan çok çektiğini vurgulayan Tunç, eski Türkiye'nin geride kaldığına, 85 milyonun her bir ferdinin Türkiye'nin birinci sınıf, eşit ve özgür vatandaşı olduğuna dikkati çekti.

Tunç, yıllarca laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline getirilmeye çalışılan başörtüsü serbestisinin, artık anayasal güvenceye alınarak geçmişte uygulanan garabetlerin tekrarlanmasının da önüne geçileceğini vurguladı.

TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edilen teklifin iki fıkradan oluştuğuna değinen Tunç, şunları kaydetti:

"Birinci fıkrada, hangi sebeple olursa olsun hiçbir kadının başının açık veya örtülü olması nedeniyle temel hak ve hürriyetlerini kullanmaktan yasaklanamayacağı düzenleniyor. Teklifin ikinci fıkrası ile 'dini inancı sebebiyle' başörtüsü ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı temel hak ve hürriyetlerini kullanmaktan yasaklanamayacağı hükmü getiriliyor. Bu fıkranın gerekçesi, başörtüsünün laiklik ilkesinin güvencesi altında olduğunu vurgulamaktır.

CHP ve İYİ Parti'nin 'dini inancı sebebiyle' ibaresini çıkarma teklifini kabul etmemekte ne kadar haklı olduğumuzu Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın laikliğe aykırı yorumuyla görmekteyiz. Amacımız, bundan böyle yasakçı zihniyete fırsat vermemek için başörtüsüne tam bir anayasal güvence getirmek. İnsan onurunu, kadın haklarını, aileyi korumak ve ayrımcılığa fırsat vermemek için gündeme getirdiğimiz teklifimize TBMM Genel Kurulunda milletvekillerimizin büyük bir ekseriyetle 'kabul' oyu vererek tarihe kutlu bir imza atacaklarına yürekten inanıyoruz."