AK Parti'li Tunç'tan CHP ve İYİ Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence teklifinin görüşmelerini terk etmesine tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin, başörtüsüne anayasal güvence teklifinin Anayasa Komisyonundaki görüşmeleri sırasında salondan ayrılmalarına ilişkin, "CHP ve İYİ Parti'lilerin, 'Bu konuyu siyasi istismar vesilesi yapıyorsunuz' şeklindeki eleştirisine katılmak mümkün değil." dedi.

Tunç, AA muhabirine, CHP ve İYİ Parti'li Anayasa Komisyonu üyelerinin, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin verdikleri önergenin kabul edilmemesini gerekçe göstererek komisyon salonunu terk etmelerini değerlendirdi.

Anayasa değişikliği teklifinin komisyonda kabul edildiğini, Genel Kurul aşamasına geçileceğini söyleyen Tunç, "Temennimiz, Genel Kurulda 400'ün üzerinde oyla kabul edilip düzenlemenin Meclis'te tamamlanması aksi takdirde 360 ila 400 arasında bir oyda kalırsa zorunlu referandum söz konusu olur. Temennimiz, düzenlemenin Meclis'te kabul edilmesi ama Meclis'te bu iş başarılamazsa çare milletimize başvurmak olur. Milletimiz de en doğru kararı verir." diye konuştu.

CHP ve İYİ Parti'lilerin "Bu konuyu siyasi istismar vesilesi yapıyorsunuz" şeklindeki eleştirisine katılmanın mümkün olmadığını belirten Tunç, "Geçmişte de bu anlayış başörtüsünü yasaklarken 'siyasi simge' diye karşı çıkmıştı, 'laikliğe aykırı' yorumlamışlardı. Bugün de başörtüsüne anayasal güvence sağlayan teklifimizin görüşmeleri sırasında bu konuda ne kadar samimi olup olmadıkları ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

CHP ve İYİ Parti'nin tavrını üzülerek takip ettiklerini ifade eden Tunç, "Burada bir kanun teklifiyle ortaya çıkmışsanız, bu kanun teklifi yalnızca belli bir kesimi dikkate alıp diğer kesimleri; özel sektörü, üniversiteleri, eğitim kurumlarını hariç bırakıyorsa bu, yasak getiren bir tekliftir. Bu durumda anayasa değişikliğine ihtiyaç vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten anayasa değişikliği önerisini bunun için açıklamıştı. Bu partilerin, iş ciddiye bindiğinde, komisyon süreci başladığında ne kadar samimi olduklarını görmüş olduk. Temennimiz, bu yanlıştan dönmeleri, Genel Kurul aşamasında bu yanlışı sürdürmemeleri, milletimizin hissiyatına tercüman olmaları, milletin beklediği şekilde Genel Kurulda oylarını kullanmaları." değerlendirmesinde bulundu.

"Her iki düzenleme de zaruri"

CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin, teklifin, başörtüsüne anayasal güvenceye yönelik ilk maddesinde ortak değişiklik önergesi vererek metinden "dini inancı sebebiyle" ifadesinin çıkarılmasını talep ettiklerini dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Bu, bizim için çok önemli. Bugüne kadar 'dini inancı nedeniyle' söylediğimizde hep 'Siyasi simge nedeniyle takılıyor' şeklinde eleştiride bulunuldu. Başörtüsü yasağı hep laikliğe aykırı olarak yorumlandı. Teklifimiz açık, iki maddeden oluşuyor. 'Temel hak ve özgürlüklerin kullanılması hiçbir kadının başının örtülü ya da açık olmasına bağlanamaz. Temel hak ve hürriyetlerinin kullanılmasından hiçbir kadın başı açık ya da kapalı, örtülü olduğu için yasaklanamaz' diyoruz. Bu, hem açık hem de örtülü olanları koruyan bir düzenleme. Diğer taraftan da 'Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başının örtülü olması ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı temel hak ve özgürlükleri kullanmaktan; çalışma, eğitim ve öğretim, siyasi faaliyette bulunma hakkından ve tüm temel hak ve hürriyetlerden alıkonulamaz, yasaklanamaz' diyoruz. 'Bazı meslekler için özel kıyafet giymek gerekiyorsa zorunluysa devlet de bu durumda başörtüsünü koruyarak bunu yapmalı' diyoruz. Bundan daha açık bir teklif, düzenleme olamaz. Samimiyseniz, yıllarca 'laikliğe aykırı' olarak yorumlanan başörtüsü yasağının bir daha gündeme gelmemesini istiyorsanız, o zaman bu teklif açık yani herkesin kabul edebileceği bir durum.

Ailenin korunmasına da karşı çıktılar. Evlilik birliğinin yalnızca kadın ile erkek arasında kurulabilmesi noktasındaki bir düzenlemeye karşı çıkmalarına da anlam veremiyoruz. Bütün dünyada aileyi tehdit eden, özellikle bazı sapkın akımların geliştiğini ve bunun propagandasının ülkemize de yayıldığını görüyoruz. Önceden bir tedbir almak lazım. Anayasa'da bu hususun düzenlenmesi gerekir. Maalesef hem CHP hem de İYİ Parti bu maddenin de tekliften çıkarılmasıyla ilgili görüş beyan ettiler, gerek olmadığını söylediler. Her iki düzenleme de bizim için zaruri. Milletimiz de bizden bunu bekliyor."