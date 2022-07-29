AK Parti'li Tüfenkci'den Hakkari'ye ziyaret

Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci, Hakkari'de ziyaretlerde bulunarak, Eğitime Destek Platformu Temmuz Ayı İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci başkanlığında "Eğitime Destek Platformu Temmuz Ayı İl Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hakkari İl Başkanı Harun Aşan, Milli İrade Platformu Hakkari İl Temsilcisi Ramazan Özdemir katıldı.

Yapılan toplantının ardından Vali Akbıyık ve Tüfenkci, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadolu'yuz" projesi çerçevesinde Malatya'dan Hakkari'ye gelen gençlerle bir araya geldiler. - HAKKARİ