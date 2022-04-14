AK Parti'li Tin, Tavas ve Babadağ'da vatandaşlarla bir araya geldi

TAVAS, DENİZLİ (AA) - Ak Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Tavas ve Babadağ ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Şahin Tin, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların evlerine konuk olduğunu belirtti.

Toplumun tüm kesimleriyle her zaman irtibat halinde olduklarını ifade eden Şahin Tin, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı vesilesiyle fırsat buldukça vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz, iftar sofralarına konuk oluyoruz. Böyle müstesna bir ayda hemşerilerimiz ile bir arada olmak aynı sofrayı paylaşmak huzurumuzu katlıyor. Milletimize hizmet etmek, memleketimizi güçlendirmek ve kalkındırmak için üzerimize düşen her ne varsa yerine getirmenin gayretindeyiz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler her daim önceliğimiz oldu, önerilerini dikkate alıyoruz ve çözüm için gerekli girişimlerde bulunuyoruz."

Ziyaretlerde Şahin Tin'e, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, AK Parti Tavas İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Büyüktarakçı, AK Parti Babadağ İlçe Başkanı Suat Kaçamaz ile partililerin eşlik ettiği de açıklamada belirtildi.???????