AK Parti'li Taslak'tan CHP'li mevkidaşına tepki - Haberler

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AK Parti'li Taslak'tan CHP'li mevkidaşına tepki

AK Parti'li Taslak'tan CHP'li mevkidaşına tepki

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan'ın AK Parti seçmenine yönelik söylediği sözler üzerine "Bırakın genç bir siyasetçiyi, bir insanın karşısındaki kitleye bu gözle bakması aslında muhalefetin mevcut durumu için çok üzücü...

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Ak Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan'ın AK Parti seçmenine yönelik söylediği sözler üzerine "Bırakın genç bir siyasetçiyi, bir insanın karşısındaki kitleye bu gözle bakması aslında muhalefetin mevcut durumu için çok üzücü bir durum. Vatandaşlarımıza yapılan bu hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. En sert şekilde bu sözleri kınıyorum" dedi.

CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan'ın katıldığı bir canlı yayında AK Parti seçmeni için sarf ettiği "Hep söyleriz, AK Parti'nin yüzde 30'luk kitlesi okumayan, araştırmayan, belki okuma yazması dahi olmayan, ne yapılıyor ediliyor bilmeyen ve düşünmeyen bir kesim" sözleri üzerine AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak açıklama yaptı. Taslak, "Sosyal medyaya yansıyan kesiti büyük bir üzüntüyle izledik. Bırakın genç bir siyasetçiyi, bir insanın karşısındaki kitleye bu gözle bakması aslında muhalefetin mevcut durumu için çok üzücü bir durum. Vatandaşlarımıza yapılan bu hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. En sert şekilde bu sözleri kınıyorum. Bizi asıl üzen, genç bir siyasetçinin oy talep edeceği vatandaşa bu şekilde yaklaşması. Karşımızda daha nitelikli, daha kaliteli bir siyaset görmek isterdik. Lakin, CHP içerisinde dün başka biri, bugün CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan benzer ifadeleri kullandı. Eminiz ki yarın da başka biri çıkıp benzer ifadeleri kullanacak. Milletimize hizmet etme noktasında bir yarış içinde olmayan CHP yöneticileri, milletimize hakaret etmek, değerlerimizle oynamak gibi kendilerine bir misyon yüklemişler. Ancak AK Parti olarak biz hep karşılarında olacağız. Dün nasıl milletimiz için tankların önüne geçtiysek, bugün ve yarın da CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan'ın söylemlerindeki zihniyetin karşısında olacağız" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Politika

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