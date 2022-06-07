AK Parti'li Taşkın: "Türkiye'de istikrarın adresi AK Parti olmuştur" - Haberler

Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, " Türkiye'de 20 yıldır, güven ve istikrarın adresi AK Parti olmuştur." dedi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın verimli geçtiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, toplantının değerlendirme bölümünde kamuoyuna çiftçileri ve kamu çalışanlarını ilgilendiren müjdeler verdiğini anımsatan Taşkın, "Çiftçilere yönelik açıklanan buğday ve arpa fiyatları tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Erdoğan'ın kamu çalışanlarının ek göstergelerine dönük açıklamasını da değerlendiren Taşkın, bu düzenleme ile çalışanlar lehine büyük fedakarlıklar yapıldığını belirtti. Taşkın, 5,3 milyon kamu çalışanının tamamının faydalanacağı düzenlemeyle memur ve memur emeklilerinin iyi bir kazanç elde edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ülkemizde 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanma imkanına kavuşacak. Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla tüm meslek grubundaki hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecektir. Mevcut maaşlara göre hesaplanan tutar, düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşındaki rakamlara göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Yapılan artışlar emekli olmuş kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır. Böylece muhalefet tarafından istismar edilmeye çalışılan bir konu daha Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki AK Parti tarafından çözüme kavuşturulmak üzere TBMM'ye sunulacaktır. Türkiye'de 20 yıldır, güven ve istikrarın adresi AK Parti olmuştur ve olmaya devam edecektir."