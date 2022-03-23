AK Parti'li Taşkın: "Büyüklerimize sahip çıkmayı, geleceğimize de sahip çıkmak olarak görüyoruz"

MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, büyüklere sahip çıkmayı, geleceğe de sahip çıkmak olarak gördüklerini söyledi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası vesilesiyle tüm büyüklerin haftasını kutladı ve sağlıklı uzun ömür diledi.

Yaşlıların, geçmişin tecrübelerini bugünlere aktaran, milli kültür ve değerleri yarınlara taşımayı sağlayan toplumsal hayatın en kıymetli hazineleri olduğunu belirten Taşkın, "Bizler büyüklerimize sahip çıkmayı, aynı zamanda geleceğimize de sahip çıkmak olarak görüyoruz. Yaşlılarımıza yönelik gayretlerimizi kararlılıkla, samimiyetle ve sevgiyle sürdürüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaşlıların karşılaştığı sorunların çözüme kavuşturulması ve toplumsal hayattan kopmadan aktif bir yaşam sürdürmesi için birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam ettiklerini anlatan Taşkın, yapılan çalışmalara dair bilgi verdi.

Taşkın, yaşlıların aileleriyle ve sosyal hayatın içinde ömürlerini geçirmelerini sağlamak gerektiğine işaret ederek "Yaşlıların tek başına hayatlarını sürdürdüğü, çocukların da tek başlarına büyüdüğü bir dünya bizim dünyamız değildir. Biz, köklerimizle varız." ifadelerini kullandı.???????