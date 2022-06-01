AK Parti'li Tan'dan tarihi Aizanoi Antik Kenti'nde düzenlenecek festivale davet - Haberler

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Aizanoi Antik Kenti'nin barındırdığı tarihi yapılarıyla tam bir açık hava müzesi niteliğinde olduğunu belirtti.

Tan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Kütahya'nın 7 bin yıllık tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Anadolu coğrafyasını yurt edinmiş sayısız uygarlıkların mirasını barındıran tarihi kentlerden birisi olduğunu söyledi.

Çavdarhisar ilçesindeki antik kentin geçmişten bugüne taşınmış medeniyet miraslarının en kıymetlisi olduğunu ifade eden Tan, "Aizanoi Antik Kenti, dünyada ayakta kalmış en sağlam Zeus tapınağıyla, stadyum ve amfi tiyatrosuyla, antik köprüleriyle ve dünyadaki ilk ticaret borsa binasıyla tam bir açık hava müzesi niteliğindedir." dedi.

İkinci Efes Antik Kenti olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'nin tanıtımı için yürütülen etkinlikler kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenecek kısa film festivaline ulusal ve uluslararası bazda 2 bin 252 başvurunun yapıldığını anımsatan Tan, filmlerin kategorilerine göre değerlendirmelerine başlandığını ifade etti.

Tan, yarın başlayacak festival kapsamında antik kentin söyleşi ve konser etkinliklerine de ev sahipliği yapacağının altını çizen Tan, "Kütahya'mızın göz bebeklerinden olan Aizanoi Antik Kenti'nin tanıtımı için çalışmalarımıza yorulmadan devam edeceğiz. 4 Haziran'a kadar sürecek festivale tüm hemşerilerimizi bekleriz." diye konuştu.