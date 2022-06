AK Parti'li Sürekli, Ödemiş ve Kiraz'da ziyaretlerde bulundu

Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde temaslarda bulundu.

İlçe ziyaretlerini sürdüren Sürekli, ilçe teşkilatıyla Ödemiş İlçe Başkanlığında bir araya geldi. Ardından esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet eden Sürekli, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de buluştu.

Sürekli, ilçe teşkilatında yaptığı konuşmada, seçimden seçime milletin yanında olan değil her an, her daim sahada olan bir siyasi parti olduklarını söyledi.

Sık sık Ödemiş'e geldiğini kaydeden Sürekli, vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade etti.

Sürekli, AK Parti olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"20 yıldır çiftçimizi ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyiz. Şu sıkıntılı günlerden prim yapmak isteyenler her zaman çiftçiden sandıkta cevaplarını aldılar. İnşallah Haziran 2023'te de cevaplarını alacaklar. Çiftçi her zaman AK Parti'nin yanındadır, AK Parti Hükümetimiz de her zaman çiftçinin yanındadır. Ödemiş'e yapılan yatırımlar çok önemli. Doğal gazı Ödemiş'e getirdik, TOKİ Ödemiş'e geldi. Ödemiş Organize Sanayi Bölgesi'nde çok önemli hamleler yaptık. Hastanemiz bölge hastanesi haline geldi. Hem fiziki hem de donamın olarak bölgenin en iyi hastanesi durumunda. Daha sayamayacağımız nicelerini yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Yerel yönetim olarak Ödemiş halkı bize teveccüh gösterdi. Biz burada yerel iktidarda büyük başarılar elde ettik, hizmetler yaptık ama şu anda Ödemiş, yerel hizmet fakiri sadece günü kurtarmaya yönelik, sadece algı üstüne çalışmalar yapılıyor. Ödemiş yerel bakımdan AK Parti'yi çok arıyor. Verdiğimiz emaneti inşallah 2024 seçimlerinde geri alacağız."