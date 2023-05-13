AK Parti'li Sürekli, İzmir'in 4 ilçesinde ziyaretlerde bulundu

AK Parti İzmir 2. Bölge milletvekili adayı Kerem Ali Sürekli, Bergama, Ödemiş, Bayraklı ve Aliağa ilçelerinde saha çalışması yaptı.

Ak Parti İzmir 2. Bölge milletvekili adayı Kerem Ali Sürekli, Bergama, Ödemiş, Bayraklı ve Aliağa ilçelerinde saha çalışması yaptı.

Ak Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sürekli, çalışmaları kapsamında Ödemiş ve Bayraklı ilçelerindeki mitinglere de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, 21 yıldır yürüttükleri eser siyasetiyle Türkiye'nin alt ve üst yapı eksikliklerini tamamladıklarını vurguladı.

Sürekli, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile yeni döneme damga vurmak istediklerine işaret ederek, "Milletimizin teveccühüyle yeniden iktidar olup o damgayı 14 Mayıs'tan sonra hep birlikte vuracak, eserlerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz. AK Parti milletimizin tüm kesimlerinin beklentilerine cevap, ihtiyaçlarına kulak verecek en güçlü harekettir. Allah'ın izniyle, açık ara farkla liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı 13. Cumhurbaşkanı, AK Parti'yi de 1. parti yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kerem Ali Sürekli'nin seçim çalışmaları kapsamında Ödemiş ilçesindeki Horzum ve Çamyayla mahallelerini ziyaret ettiği ve vatandaşlarla bir araya geldiği bilgisi de açıklamada yer aldı.