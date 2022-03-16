AK Parti'li Sürekli'den CHP'ye "gençlere yatırım" eleştirisi

İZMİR (AA) - Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP yönetimindeki belediyelerin İzmir'de eğitim alan öğrenciler için yatırım yapmadığını savundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantılarda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Genel Merkez Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanı Mücahid Süleyman Daldallı gençlerle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, toplantılarda şahit oldukları gençlerin coşku ve enerjisinin heyecan verici olduğunu belirterek, "CHP yönetimindeki belediyeler, İzmir'de okuyan öğrencilere herhangi bir avantaj sunmuyor. Ne bir kütüphane ne de bir gençlik merkezi var. Büyükşehir başta olmak üzere CHP'li ilçe belediyeleri 3 yıllık süreç içerisinde kentimizde gençlere herhangi bir yatırım yapmadı." ifadelerini kullandı.

Gençlerle tabu oynayan Sürekli, bir öğrencinin gitarla söylediği şarkılara eşlik etti.

Partinin İzmir Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ise AK Parti'nin gençleri ön planda tutan bir tutum sergilediğini, her gün gençlere yönelik etkinlikler düzenlediklerini aktardı.