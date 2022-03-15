AK Parti'li Sürekli, Buca metrosu ihalesine ilişkin yargı kararını değerlendirdi Açıklaması

İZMİR (AA) - Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Buca Metrosu ihalesi konusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin attığı yanlış adım nedeniyle kaynak israfına neden olduğunu ve sürecin yargıdan döndüğünü ileri sürdü.

Sürekli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kamuoyunda "Buca metrosu projesi" olarak bilinen "İzmir Hafif Raylı Sistemi 5. Aşama Üçyol-Buca Hattı Yapım İşi" ihalesi nedeniyle, Büyükşehir Belediyesi yönetimini daha önce defalarca uyardıklarını kaydetti.

Konunun yargıdan döndüğünü aktaran Sürekli, "Tarihin en büyük yatırımı diye duyurup şaşalı törenlerle temel attıkları Buca Metrosu da tıpkı diğer işleri gibi sakat doğdu. Buca Metrosu ihalesinin 529 milyon lira fazla teklif veren firmaya teslim edilmesine yargı 'dur' dedi. Soyer ise 'hiçbir şey çıkmaz bundan' diyecek kadar zararda ısrarlı. Görünen o ki yine burnunun dikine gidecek ve işi çıkmaza, zaman ve kaynak kaybına sürükleyecek. Buca Metrosu da tarihe, 'en büyük' değil, 'kayıpların ve krizlerin projesi' olarak geçecek" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da yaptığı açıklamada, ihalenin hukuka aykırılık gerekçesiyle iptal edildiğini belirterek, "Milyonlarca liranın harcandığı temel atma töreni boşa gitti. Usulsüz ihale tescillendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, temelini attığı metronun halinden haberi var mıdır?" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 14 Şubat'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle temeli atılan ve kamuoyunda Buca metrosu projesi olarak bilinen "İzmir Hafif Raylı Sistemi 5. Aşama Üçyol-Buca Hattı Yapım İşi" ihalesinin, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini ve kararın temyize götürüleceğini bildirmişti.