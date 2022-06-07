AK Parti'li Subaşı: "Siyaset, dışarıdan talimatlarla değil, milletle iç içe yapılır" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Subaşı: "Siyaset, dışarıdan talimatlarla değil, milletle iç içe yapılır"

AA - İsmail Çimen - Politika
 - Güncelleme:
AK Parti'li Subaşı: 'Siyaset, dışarıdan talimatlarla değil, milletle iç içe yapılır'

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Siyaset, dışarıdan alınan talimatlarla değil; sahada, milletle iç içe yapılır." dedi.

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, " Siyaset, dışarıdan alınan talimatlarla değil; sahada, milletle iç içe yapılır." dedi.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarları döneminde "Batı ne der?" anlayışından, "Milletimiz ne der?" anlayışına geçildiğini ifade etti.

"Siyaset, dışarıdan alınan talimatlarla değil; sahada, milletle iç içe yapılır" diyen Subaşı, muhalefet partilerinin, "Cumhurbaşkanı gitsin de ne olursa olsun" zihniyetiyle bir araya gelerek, benzemezler ittifakını kurduğunu ancak yapılan açıklamalara bakıldığında ittifakın her geçen gün irtifa kaybettiğini söyledi.

Muhalefet partilerinin tek hedefinin, büyük Türkiye idealinin önüne geçmek olduğunu savunan Subaşı, şunları kaydetti:

"Bunların göreve gelmesi halinde inlerine girip darmadağın ettiğimiz PKK yeniden güç toplayacak. Demokrasi yalanı ile özerk yönetimlerin ilan edilmesi gündeme gelecek. Yerinden yönetim güzellemeleriyle özerk yönetimlerin önü açılacak. Bunlar, milletsiz ittifakın işbaşına gelmesi durumunda yaşanabileceklerin sadece bir kaçı. Ama milletimiz buna asla izin vermeyecektir. Büyük Türkiye mücadelesinde zorlukları biliyor, dostları ve düşmanları görüyoruz. Ne bunların tuzaklarından ne de tehditlerinden korkuyoruz. Biz ilk günkü heyecan ile 2023 Türkiye'sine emin adımlarla ilerliyoruz."

AA / İsmail Çimen - Politika

Balıkesir AK Parti Siyaset Subaşı Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title