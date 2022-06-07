AK Parti'li Subaşı: "Siyaset, dışarıdan talimatlarla değil, milletle iç içe yapılır" - Haberler

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, " Siyaset, dışarıdan alınan talimatlarla değil; sahada, milletle iç içe yapılır." dedi.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarları döneminde "Batı ne der?" anlayışından, "Milletimiz ne der?" anlayışına geçildiğini ifade etti.

"Siyaset, dışarıdan alınan talimatlarla değil; sahada, milletle iç içe yapılır" diyen Subaşı, muhalefet partilerinin, "Cumhurbaşkanı gitsin de ne olursa olsun" zihniyetiyle bir araya gelerek, benzemezler ittifakını kurduğunu ancak yapılan açıklamalara bakıldığında ittifakın her geçen gün irtifa kaybettiğini söyledi.

Muhalefet partilerinin tek hedefinin, büyük Türkiye idealinin önüne geçmek olduğunu savunan Subaşı, şunları kaydetti:

"Bunların göreve gelmesi halinde inlerine girip darmadağın ettiğimiz PKK yeniden güç toplayacak. Demokrasi yalanı ile özerk yönetimlerin ilan edilmesi gündeme gelecek. Yerinden yönetim güzellemeleriyle özerk yönetimlerin önü açılacak. Bunlar, milletsiz ittifakın işbaşına gelmesi durumunda yaşanabileceklerin sadece bir kaçı. Ama milletimiz buna asla izin vermeyecektir. Büyük Türkiye mücadelesinde zorlukları biliyor, dostları ve düşmanları görüyoruz. Ne bunların tuzaklarından ne de tehditlerinden korkuyoruz. Biz ilk günkü heyecan ile 2023 Türkiye'sine emin adımlarla ilerliyoruz."