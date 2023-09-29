AK Parti'li Sırakaya, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonu kınadı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonu kınadı.

Sırakaya, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki provokasyonla ilgili açıklama yaptı.

Zafer Sırakaya, şunları kaydetti:

" İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan alçak provokasyonunu ve bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz. İslam'a ve Müslümanlara, Türkiye ve Avrupa Türk toplumunun hassasiyetlerine, değerlerine yönelik alçak saldırılara 'ifade özgürlüğü' kisvesi altında göz yuman İsveç makamlarının demokrasinin temel değerlerini Avrupa'nın göbeğinde ayaklar altına almasına asla sessiz kalmayacağız."