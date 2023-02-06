AK Parti'li Sırakaya, depremle ilgili resmi kurumların yönlendirmelerine göre hareket edilmesini istedi

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan vatandaşlardan, depremle ilgili resmi kurumların açıklama ve yönlendirmelerine göre hareket etmesini isteyerek, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın AFAD...

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan vatandaşlardan, depremle ilgili resmi kurumların açıklama ve yönlendirmelerine göre hareket etmesini isteyerek, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın AFAD ve Türk Kızılayının yardım kampanyalarını takip etmesi büyük önem taşıyor." dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyonun başkanlığını yürüten Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yurt dışı temaslarına ara vererek yaşanan depremin ardından Ankara'ya döndüklerini söyleyen Sırakaya, devletin, tüm imkanlarıyla depremin yaralarını sarmak için tüm kurum ve kuruluşlarıyla görev başında olduğunu dile getirdi.

Sırakaya, "Bizler de partimizin belirlediği bölgelere ulaşıp vatandaşlarımızın yanında olabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Devletin deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçtiğine işaret eden Sırakaya, bakan ve milletvekillerinin deprem bölgelerinde canla başla çalıştığını ifade etti.

Sırakaya, şunları kaydetti:

"Gün, birlik beraberlik ve tek vücut olma günü. Devletimiz de milletimiz de bu acının altından kalkacak güçte. Yurt dışından vatandaşlarımızın, yaşanan bu elim deprem sonrası yaralara merhem olmak adına bizlere ulaşarak, 'Devletimizin yanında, milletimizin, kardeşlerimizin yardımına koşmak için her türlü yardıma hazırız.' ifadeleri bizleri gururlandırdı. Elbette ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde inşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan devletimizin resmi kurumlarının açıklama ve yönlendirmelerine göre hareket etmesini rica ediyorum. Bu manada yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın AFAD ve Türk Kızılayının yardım kampanyalarını takip etmesi büyük önem taşıyor. Bizler de TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyonu olarak vatandaşlarımızın emrindeyiz."