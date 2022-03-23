AK Parti'li Şeker: "Çınar ağaçlarını yaşatan belediye AK Parti'li, katleden CHP'li"

İSTANBUL (AA) - Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ecdat yadigarı çınarları yaşatmaya çalışırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katlettiğini söyledi.

Şeker, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, orman ve ağaçların önemine değinerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 18 yılda 250 bini çınar 100 bini zeytin, 150 bini ıhlamur ve 500 bini değişik meyve ağaçlarından olmak üzere 9 milyon fidanı toprakla buluşturduğunu kaydetti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ecdat yadigarı çınar ağaçlarına da gözü gibi baktığını belirten Şeker, belediyenin 2019'da İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile protokol yaparak il sınırları içindeki toplam 871 çınar ağacının gözden geçirilmesini istediğini aktardı.

İlyas Şeker, yapılan bilimsel çalışmalarda çınarların boylarının, göğüs yüksekliklerinin, taç genişliklerinin ölçüldüğünü, gövde ve dallarda böcek ve hastalık olup olmadığı, çürük ve kovuk kısımlarının bulunup bulunmadığının araştırıldığını, akustik tomografi ve resistograf cihazlarının da kullanıldığını anlattı.

Şu ana kadar 230 çınar ağacının incelemesinin yapıldığını aktaran Şeker, tamamıyla çürüdüğü için 22 çınar ağacının restorasyonunun yapılamadığını ve alandan uzaklaştırıldığını dile getirdi.

Bu 22 çınarın yerine ise 5-6 yaşlarında genç çınarların dikildiğini vurgulayan Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a, ecdat yadigarı çınarlara sahip çıktığı için teşekkür etti.

Şeker, İstanbul'da ise Büyükşehir Belediyesince herhangi bir çalışma yapılmadan 112 çınarın kesildiğini dile getirerek, "Bir belediye ecdat yadigarı çınarları yaşatmaya çalışırken, diğeri çınarlara yaşam hakkı tanımıyor, katlediyor. İki belediye arasındaki tek fark, ecdadın yadigarına sahip çıkan, bilim insanlarının desteğiyle yaşatan belediye AK Parti'li belediye, çınar ağaçlarını yok eden, katleden belediye de CHP'li belediye." diye konuştu.