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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şehit anneleriyle buluştu

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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve eşi Şahika Saygılı, Anneler Günü dolayısıyla İzmir'de yaşayan 150 şehit annesini ağırladı. Saygılı çifti, şehit annelerine karanfil dağıttı ve onlarla sohbet etti. Saygılı, annelerin sevgi ve fedakarlığının her gün hatırlanması gerektiğini vurgulayarak, kadının yüceltilmediği ve annelerin kollanmadığı bir toplumun başarılı olamayacağını belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Anneler Günü dolayısıyla şehit aileleriyle buluştu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Saygılı ve eşi Şahika Saygılı'nın İzmir'de yaşayan 150 şehit annesini ağırladığı belirtildi.

Saygılı çifti, şehit annelerine karanfil dağıttı, onlarla sohbet etti.

Sevgi ve fedakarlığın tek bir günü olmayacağını belirten Bilal Saygılı, şunları kaydetti:

"Bu toprakları vatan, bizi millet yapan değerlerin hayat bulmasındaki en büyük pay annelerimizindir, evladını şehit veren annelerindir, gazi annelerinindir. Böyle ulvi bir yaradılışın, böyle koşulsuz bir sevgi ve fedakarlığın tek bir günü olamaz. Her gün, her an onlarındır. Çünkü hayatlarımız, ailelerimiz gibi devlet ve milletimizin bekası da onların kalplerinde, ellerinde şekillenir. Onlara duyduğumuz vefanın ve minnetin haddi, hududu olamaz. Haklarını ödeyemeyiz."

Saygılı, kadının yüceltilmediği ve yer almadığı, annelerin kollanıp gözetilmediği hiçbir siyasi hareketin ve iktidarın başarı şansı olmadığını belirterek, "Bize düşen onların gücüne güç katmak, sorunlarının çözümünü ön planda tutmak, mutlu annelerin yaşadığı bir Türkiye'yi tesis etmektir." ifadelerini kullandı.

Filistin'de direnen, feryadını duyurmaya çalışan, insanlık onuru için can veren, gözyaşı döken annelerin de birer kahraman olduğunu ifade eden Saygılı, kalplerinin onlarla birlikte attığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Politika

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