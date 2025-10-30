İzmir Depremi 5. Yıldönümünde Değerlendirildi

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kentte 30 Ekim 2020'de yaşanan depremin yaralarının devletin gücüyle sarıldığını belirtti.

Saygılı, 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 5 yıl geçtiğini, yüreklerde oluşturduğu acıların tazeliğini koruduğunu ifade etti.

Depremin ilk anından itibaren devletimin tüm kurumlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde seferber olduğunu dile getiren Saygılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'e gelerek gelişmeleri yerinde incelediğini, yıkılan evlerin yerine yenilerinin yapılacağı sözünü verdiğini ve bu sözün tutulduğunu anlattı.

Saygılı, şunları kaydetti:

"Depremin yaralarını devletimizin gücüyle sardık, sözümüzü tuttuk. Bugün Bayraklı'da TOKİ tarafından inşa edilen modern, güvenli ve dayanıklı konutlarda vatandaşlarımız huzurla yaşıyor. Yaklaşık 6 bin konut, 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Bu büyük başarı, güçlü devlet iradesinin ve AK Parti hükümetlerinin millet odaklı yönetim anlayışının en somut göstergesidir. Bizler her zaman, 'İzmirli hemşerilerimize ne söz verdiysek, yerine getirdik' diyoruz. Çünkü bizim siyaset anlayışımız, laf değil, eser üretmek üzerinedir. Bugün Bayraklı'da güvenli konutlarında huzurla yaşayan vatandaşlarımız, devletine olan güvenin en güzel sembolüdür."

Saygılı, kenti daha dirençli hale getirmek için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.