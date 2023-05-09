AK Parti'li Özhaseki, Niğde'de inşa edilecek OSB alanını inceledi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "İzlediğimiz ekonomik politikalarla özellikle yatırımın yapılması, istihdamın sağlanması, üretim ve neticesinde ihracatın yapılması gibi bir çizgide doğru bildiğimiz yolda azimle yürüyeceğiz.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "İzlediğimiz ekonomik politikalarla özellikle yatırımın yapılması, istihdamın sağlanması, üretim ve neticesinde ihracatın yapılması gibi bir çizgide doğru bildiğimiz yolda azimle yürüyeceğiz." dedi.

Özhaseki, Niğde'de Konaklı beldesi yakınlarında 270 milyon liraya altyapı ihalesi gerçekleştirilen, yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edileceği ve altyapı çalışmalarının başladığı Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) alanında incelemelerde bulundu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den bilgi aldı.

Burada konuşan Özhaseki, yeni OSB ile kente büyük bir yatırımın daha kazandırılacağını söyledi.

Son yıllarda Türkiye'nin her tarafında büyük yatırımlar yapıldığını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bunların başında da Niğde'miz geliyor. Bugünkü bu yatırım da bunun bir örneği. Bundan sonra da izlediğimiz ekonomik politikalarla özellikle yatırımın yapılması, istihdamın sağlanması, üretim ve neticesinde ihracatın yapılması gibi bir çizgide doğru bildiğimiz yolda azimle yürüyeceğiz. Bugün Türkiye'de 400 civarında organize sanayi bölgesi var ve binlerce fabrika üretim yapıyor. İhracatımız şu anda 254 milyar dolara çıktı. Bu, kolaylıkla olmuyor. Yıllardır verilen bir emeğin, gayretin, üstün bir çabanın neticesinde buralara gelebiliyoruz. Türkiye'de son 20 yılda 31 milyon 200 bin insanımız istihdam edildi. Hükümet olarak da her yıl bir milyondan fazla insana iş buluyoruz."

Özhaseki, 2000'li yılların başında 238 milyar dolar olan Türkiye'deki milli gelirin şu anda bir trilyon dolara ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin artık IMF'ye borç veren ülke konumuna yükseldiğine işaret eden Özhaseki, ayakları üzerinde duran, oyun oynanan değil, oyun kuran bir Türkiye olduğunu vurguladı.

Özhaseki, bu yatırımları gördükçe mutlu olduklarını dile getirerek, "Kayseri'de de 'organize sanayi kurarsanız fabrika yapmak istiyoruz' diyen 1480 insan var. Sivas'a gidin, orada da var. Doğuya doğru gidin, Malatya'da da var. Bundan dolayı hepimiz iftihar etmeliyiz. Orada arazi bulamayan, gelip burada yapacak. Ne fark eder? Bu gelişmelerin hepsi büyük Türkiye'nin, yeni Türkiye Yüzyılı'nın habercisi. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Niğde ve Bor'daki OSB'lerin tamamen dolu olduğunu belirtti.

Yeni yapılacak OSB'nin Adana-Kayseri kara yolu üzerinde, Kayseri'ye 100, Ankara-Niğde Otoyolu'na 15 ve yeni yapılacak Andaval Yükleme Merkezi'ne de 10 kilometre mesafede olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Bölge olarak çok avantajlı bir konumdayız. OSB'miz 500 hektar alanda kuruluyor. 5 bin metrekareden yaklaşık 150 bin metrekareye kadar 145 parselimiz var. Şu ana kadar ön talep sayımız 105. Altyapının biraz ilerlemesiyle 145 parselin tamamı da dolacak gibi gözüküyor. Bu organize sanayi bölgesinin yüzde 53 hissesi belediyemize ait. Böylesine güzel bir OSB'yi Niğde'mize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün de altyapı çalışmaları başlıyor. İlk kazma vuruluyor." diye konuştu.

Programda, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ile AK Parti Niğde Milletvekili ve milletvekili adayı Yavuz Ergun, AK Parti milletvekili adayları Cevahir Uzkurt ve İbrahim Baloğlu da konuşma yaptı.