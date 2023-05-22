AK Parti'li Özhaseki, Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Projesi Tanıtım Töreni'nde konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Son yüzyıl içerisinde Türkiye'deki 6 ve üzerinde şiddette deprem sayısı 60 civarında. Ölen insan sayımız eğer son depremi de kastederek topluca söyleyecek olursak 130 bin civarında. Böyle bir deprem ülkesinde bizim evlerimizi daha muhkem, daha sağlam, daha sağlıklı bir şekilde yapmamız icap ediyor." dedi.

Özhaseki, Melikgazi Belediyesinin Battalgazi Mahallesi'nde yaptığı kentsel dönüşüm projesinin 11 blok 404 daireden oluşan ilk etap bloklarının tanıtım töreninde, belediyeciliğin en zor tarafının kentsel dönüşüm olduğunu söyledi.

Ankara'da kentsel dönüşüm adına daha bir tek çivi bile çakılmadığını, İstanbul'da da eskiden başlayan 300-500 dairelik bir işin tamamlanmaya çalışıldığını ifade eden Özhaseki, mevcut belediyelerin kaçtıklarını ve bu işi yapmadıklarını belirtti.

Bu işin zor olduğuna işaret eden Özhaseki, Kayseri'de seneler önce başlanan bu çalışmanın en iyi şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, çalışmalarından dolayı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti.

Kentsel dönüşümün elzem olduğunu vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki sebepten elzem. Birincisi artık refah artıyor. Eski bizim bildiğimiz briketten yapılmış, rastgele, bir gün içerisinde tamamlanan evlerde kimse oturmak istemiyor. Herkes kaloriferli, sıcak suyun aktığı hoş bir ortamda oturmak istiyor. İkincisi de belki de en önemlisi de biz deprem ülkesiyiz. Böyle bir ülkede bizim evlerimizin çok sağlam ve muhkem yapılması lazım. Son yüzyıl içerisinde Türkiye'deki 6 ve üzerinde şiddette deprem sayısı 60 civarında. Ölen insan sayımız eğer son depremi de kastederek topluca söyleyecek olursak 130 bin civarında. Böyle bir deprem ülkesinde bizim evlerimizi daha muhkem, daha sağlam, daha sağlıklı bir şekilde yapmamız icap ediyor."

Bir seçim arifesinde olduklarına değinen Özhaseki, belki de Türkiye tarihinin en önemli seçimiyle karşı karşıya olduklarını anlattı.

Birinci turun bittiğini ve çok küçük bir puan farkıyla ikinci tura kalındığını anımsatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Böyle durumlarda bizim ecdadımızın söylediği en güzel söz, 'vuku bulanda hayır vardır.' Evet, hayır vardır. Eğer orada 50 nokta sıfır birle, sıfır ikiyle veyahut da cüzi bir oy farkıyla seçilmiş olsaydık emin olun bunlar yeri yerinden oynatırlardı. Bunlarda yalan bol, yüzleri de kızarmıyor. 'Diktatörlük var' derlerdi. 'Oyları çaldılar' derlerdi. 'Ne olacak zaten, bırakırlar mı' derlerdi. Derlerdi de derlerdi. Şimdi ikinci tura sıra geldi. İkinci turda inşallah bizler büyük bir oy farkıyla da zaten bu seçimleri alacağız. Hepinizin bildiği gibi önümüzde iki tane ittifak var. Birisi Cumhur İttifakı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın aday olduğu, onun liderliğinde seçimlere doğru gittiğimiz ittifak. Şu iki husus çok önemli. Bizim ittifakımız ilkeler üzerine kurulu, pazarlıklar üzerine, çıkar ilişkileri üzerine kurulu değil. Bizim ilişkimiz bayrak üzerine, vatanın bölünmez bütünlüğü üzerine ve mukaddes bildiğimiz değerlerimiz üzerine kurulu. Bizde kavga yok, kaos yok. Ne istediğimizi biliyoruz. Bizim için vazgeçilmezimiz bu vatanın bölünmezliği ve terör örgütlerine asla taviz vermemek."

Karşı taraftaki ittifakın ise çıkar ilişkisine dayalı olduğunu savunan Özhaseki, şu anda kaçlı bir ittifak olduklarını bilenin de olmadığını söyledi.

Dua ile kapanışı yapılan programa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve davetliler katıldı.