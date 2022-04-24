AK Parti'li Özhaseki katıldığı programda gündemi değerlendirdi Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, " Suriye'de barış ortamı sağlandığında bu kardeşlerimiz ülkelerine onurlu şekilde geri dönecekler." ifadelerini kullandı.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, Kayseri'de katıldığı yerel bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savaş çıktığında mazlum insanların Türkiye'nin sınırlarına dayandığında kapıları açtıklarını hatırlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"En baştan beri hepimizin niyeti savaştan etkilenen kardeşlerimize yardımcı olmak ve bölgede barış ve huzur sağlandığında da tekrar ülkelerine geri dönmeleriydi. Şimdi de o barışın ve huzurun emareleri bölgede yavaş yavaş görünmeye başladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi Suriyelilerin onurlu bir şekilde geri dönüşü için gayret gösteriyoruz. Suriye'de barış ortamı sağlandığında bu kardeşlerimiz ülkelerine onurlu bir şekilde geri dönecekler."

Ukraynalı mültecilere kapılarını açan Avrupa'nın Suriyeli mültecilere aynı ihtimamı göstermediğine dikkati çeken Özhaseki, "İkisi arasında fark ortaya koymak ayrımcılık ve ırkçılıktır. Avrupa'nın ayrımcı tavrı dün de bugün de var. Bu yaklaşımı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de kaliteli bir muhalefet eksikliğini hissettiklerini vurgulayan Özhaseki, muhalefetin her zaman kaliteli olmasını sevdiğini belirtti.

Akıllı, seviyeli ve gerçekten çözüm odaklı eleştiride bulunan muhalefetin ülkeye lazım olduğunun altını çizen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Ama ne yazık ki ülkemizde böyle bir muhalefet yok. Ülkemizdeki muhalefetin işi gücü sadece Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı. 'Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin de ne olursa olsun' derdindeler. Sadece, 'birisi gitsin' diye bir araya gelen, birbirinden çok farklı şekilde dünyaya bakan grupların bir medeniyet inşa etme şansı yüzde sıfırdır. Muhaliflerden bir medeniyet doğmaz."

"Hızlı tren ihalesi yapıldı"

Bazı çevrelerin Kayseri hızlı tren konusunda ihalesinin yapılmadığı eleştirilerine tepki gösteren Özhaseki, hızlı tren konusunda dış kredi bulunduğunu, ihalesinin yapıldığını ve iyi niyet mektupları verildiğini aktardı.

Üçlü bir konsorsiyumun bunu sunduğunu ve aldığını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"İyi niyet mektubundaki kredi görüşmelerinin detayları görüşülüyor. Ben iki kez Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati Bey'e gittim. Sayın Bakanımız da 6 ayda bitecek görüşmelerin 2 ayda bitirilmesi ve hızlandırılması talimatını verdi. Detay alt başlıklarda 30 kadar konuda tek tek müzakere edip, teyitleşip imzalıyorlar. Bu bittiğinde de temel atma törenini yapacağız. Yani hızlı trenin kredisi de bulundu, ihalesi de yapıldı ve alan firma da belli. Bu konuyu bazı çevreler politik çıkar amaçlı kullanıyor. Eleştirenlerin ya bilgisi yok ya devlet tecrübesi yok ya da siyaseten gündemde kalmak için bunu bilinçli şekilde kullanmak istiyor."