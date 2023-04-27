AK Parti'li Özhaseki, Kars'ta partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Artık emir alan bir Türkiye yok, üzerinde oyun kurulan bir Türkiye yok, oyun kuran bir Türkiye var ve çekinilen bir lider var." dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Artık emir alan bir Türkiye yok, üzerinde oyun kurulan bir Türkiye yok, oyun kuran bir Türkiye var ve çekinilen bir lider var." dedi.

Özhaseki, partisinin, Kars'ın Selim ilçesindeki seçim koordinasyon merkezi açılışında yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki seçimin, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli seçimlerinden biri olduğunu ve vatandaşlardan tam destek beklediklerini söyledi.

Hizmet için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Özhaseki, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, etrafımız düşman dolu. Dört bir tarafımız ateşle çevrili ve Avrupa'nın ortasında keyif yapan bir ülke değiliz. 50 yıldır ülkenin başına bela ettikleri güçler var. PKK bölücülüğü, FETÖ'nün Amerika'nın yavrusu olarak bu tarafta güya hizmet yaparken, milleti kandırıp ihtilal ortamına hazırlaması. Arkasında DHKP-C, örgütler, son dönemde DAEŞ'i buldular, onlarca örgüt Türkiye'de huzur istemiyor, ülkenin büyümesini istemiyor." ifadesini kullandı.

Mehmet Özhaseki, AK Parti döneminde IMF borçlarının bittiğine işaret ederek, "Artık emir alan bir Türkiye yok, üzerinde oyun kurulan bir Türkiye yok, oyun kuran bir Türkiye var ve çekinilen bir lider var. Onların karşısına geçtiği zaman 'dünya 5'ten büyüktür' diyen bir liderimiz var. CHP lideri inanmazsa da 'nerede bu fabrika, araba nerede, uyduruyorlar' dese de yerli arabamızı ürettik. Karadeniz'de gazımızı bulmuşuz 'vatandaşlara, ne gazı canım, siz gaza gelmeyin, yalan söylüyorlar' deseler de İHA, TİHA yapmışız." diye konuştu.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve milletvekili adaylarının konuşma yapmasının ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

İlçe girişinde atlı sporcular tarafından karşılanan Özhaseki, açılış sonrasında beraberindekilerle esnafı ziyaret etti.

Programlarda, Özhaseki'ye, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, AK Parti Kars milletvekili adayları Yunus Kılıç, Adem Çalkın ve Serkant Aykul ile İl Başkan Vekili Kadir Sarıdağ da eşlik etti.