AK Parti'li Özhaseki ile MHP'li Özdemir Kayseri'de oy kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kayseri'de oy kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kayseri'de oy kullandı.

Talas ilçesinde Özel Kayseri Final Ortaokulu'na gelen Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki'yle 1326 numaralı sandıkta oy verdi.

Mehmet Özhaseki, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Seçimlerin sükunet ve olgunlukla tamamlanması temennisinde bulunan Özhaseki, çıkan sonuca da hep birlikte rıza göstereceklerini belirtti.

Seçim sürecinde demokratik ortamda yapılabilecek ne varsa o şekilde davrandıklarını vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bugün de burada herkes oylarını kullanıyor. Çıkan sonuç da inşallah ülkemiz için hayırlı olur. Çünkü zor bir ülkeyiz. Bütün İslam coğrafyasının, Türk dünyasının gözünün üzerinde olduğu, hepsinin göz bebeği olan bir ülkeyiz. Burada çıkacak sonuçlar sadece Türkiye'yi değil, dünyayı da etkileyecek. Ondan dolayıdır ki bu seçimlerin önemini hepimiz biliyoruz. İnşallah sonucu hayırlı olur. Allah'tan dileğimiz, sonuna kadar huzur içerisinde bu seçimin tamamlanıp, milletimizin iradesinin tam olarak sandığa yansıması."

MHP'li Özdemir de Kayseri'de oy kullandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Mustafa Yazar İlkokulu'na anne ve babasıyla geldi, 1042 numaralı sandıkta oy kullandı.

Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Özdemir, Türkiye demokrasisi açısından tarihi bir gün yaşandığını söyledi.

Seçim sonuçlarının, Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğüne katkı sağlamasını umut ettiğini belirten Özdemir, "Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen böylesi bir zaman diliminde, 14 Mayıs'ta, Türk milletinin hem yeni cumhurbaşkanımızı seçme iradesi göstermesi hem de 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni şekillendirmesi noktasındaki iradesini göstermesi anlamında önemli bir zaman dilimine denk gelmiştir. Biz de az evvel bu görevimizi yerine getirdik. Annem, babam ile birlikte oyumuzu kullandık. Vatanımıza, milletimize, devletimize ve bilhassa da Türkiye'nin geleceğine hayırlı olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Anneler Günü'nü de kutlayan Özdemir, aynı okulda oy kullanan CHP Kayseri milletvekili adayı Ümit Özer ile karşılaştı. Özdemir ve Özer, birbirlerine başarılar diledi.