AK Parti'li Özhaseki, Adana'da Kayserili iş insanlarıyla buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yeni Türkiye Yüzyılı olarak gelecekle ilgili birtakım hesaplarımız, planlarımız var. Burada da inşallah yeniden bir iktidar dönemi olursa 'bu istikrar, bu güven sürer' diye de ümit ediyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yeni Türkiye Yüzyılı olarak gelecekle ilgili birtakım hesaplarımız, planlarımız var. Burada da inşallah yeniden bir iktidar dönemi olursa 'bu istikrar, bu güven sürer' diye de ümit ediyoruz." dedi.

Özhaseki, Kozan ilçesinde Kozan Kalesi'ni gezdi, Belediye Başkanı Kazım Özgan'dan bilgi almasının ardından Kozan Sosyal Yaşam Merkezi açılışına katıldı.

Adana'da bir restoranda düzenlenen Adana Kayserili İş İnsanları Buluşma Programı'nda konuşan Özhaseki, Türkiye'de demokrasinin belli dönüm noktaları olduğunu, bunların hiç unutulmadığını söyledi.

Özhaseki, 14 Mayıs'taki seçimlerin önemine değinerek, "Adeta sessiz bir devrim yaşandı Türkiye'de. Geçmişe bakıldığı zaman 2000'li yılların başında ben okullarda kaloriferlerin yanmadığını, maaşlarının ödenemediği günleri hatırlıyorum. Yurt dışına üç beş kuruş para almak için gidildiği, gelindiği günleri hatırlıyorum. Aradan zaman geçti. Çok şükür bunların hepsi yapılır hale geldi." diye konuştu.

İktidara geldikleri dönemde birçok zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını, buna rağmen sağlık, savunma sanayisi, enerji yatırımlarıyla büyük ilerlemeler sağladıklarını anlatan Özhaseki, 20 yılda yüzlerce organize sanayi bölgesini açtıklarını anlattı.

Devletin, iş aleminin önünü açmak zorunda olduğunu ifade eden Özhaseki, Türkiye'de 5 bin civarı olan yabancı yatırımcı sayısının 80 bine ulaştığını vurguladı.

Ülkede 2002'ye kadar 14 milyar dolarlık yabancı yatırım olduğunu, bunun bugün 255 milyar doları bulduğunu dile getiren Özhaseki, şöyle konuştu:

"Demek ki geliyor adamlar yani. İftira etmenin alemi yok. Bir tek yabancının 'malıma çöküldü, el konuldu, adaletsizlik var, bilmem ne' dediğini duymadık vallahi biz. Sadece ideolojik olarak kafayı takmış olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanları söylüyor bunu. Varsa da ferdi olarak tek tek böyle bir bireysel hata, takip edelim hep birlikte. O da bizim elbette ki yapmamız gereken bir iş. Yeni Türkiye Yüzyılı olarak da gelecekle ilgili birtakım hesaplarımız, planlarımız var. Burada da inşallah yeniden bir iktidar dönemi olursa 'bu istikrar ve güven sürer' diye de ümit ediyoruz."

"Bu ülkeyi kim bölmek istiyor, bizim düşmanımız"

Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın yerli ve milli olduğunu, hiç pazarlık yapmadıklarını anlattı.

Vatanın bölünmez bütünlüğüne sonuna kadar sadakat gösterip, teröre de karşı durduklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu ülkeyi kim bölmek istiyorsa bizim düşmanımız. A, B, C, D hiç önemli değil. Sağdan, soldan, ortadan, karşıdan hiç fark etmez. Niye bu kadar farklı adamlar birbirlerini sıkıca tutuyorlar ki? Aralarında tek motivasyon kaynakları var. O da 'eğer Recep Tayyip Erdoğan gitmezse, Cumhur İttifakı gitmezse buradan bize ekmek yok' diyorlar. Bu kadar. 'O gitsin de ne olursa olsun'. ya tamam gideriz, biz de faniyiz. Ne olacak yani? Bizim partiler gider, başka partiler gelir, onlar da gider. Eyvallah. Ama siz ne yapacaksınız bir tane, bunu söyleyin. Bu millete ne vaat ediyorsunuz gelecekle ilgili, sizin ufkunuzda ne var?"

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.