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AK Parti'li Özalan: Bu kadar seçim kazanan devlet başkanı yok

AK Parti'li Özalan: Bu kadar seçim kazanan devlet başkanı yok

Politika Haberleri

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Bu kadar üst üste seçim kazanan, bu kadar milletin teveccühünü kazanan, bu kadar iktidar olan hiçbir devlet başkanı yok" dedi. Özalan ayrıca, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ederek, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi.

Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, ""Bu kadar üst üste seçim kazanan, bu kadar milletin teveccühünü kazanan, bu kadar iktidar olan hiçbir devlet başkanı yok" dedi.

Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Meclis'te kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Özalan, "Bu kadar üst üste seçim kazanan, bu kadar milletin teveccühünü kazanan, bu kadar iktidar olan hiçbir devlet başkanı yok. O yüzden böyle bir genel başkana, böyle bir cumhurbaşkanına sahip olduğumuz için hem mutluyuz hem de onurluyuz. Ben de tabii ki AK Parti'nin bir milletvekili olarak, bir neferi olarak bu parlamento çatısı altında milletimize hizmet etmek için çok onurlu ve çok mutluyum" dedi.Özalan ayrıca, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ederek, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Sarı - Politika

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