AK Parti'li Nasır'dan İzmir'deki kötü koku sorununa ilişkin soru önergesi - Haberler

Ak Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir'deki kötü koku sorununa ilişkin yazılı soru önergesi verdi.

Nasır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Ege'nin incisi" İzmir'in dünya kenti olması için gerekli kaynak, iklim, ulaşım, coğrafi konum ve insan kaynağına sahip olmasına rağmen hak ettiği noktada bulunmadığını ve utanç verici şekilde "pis" koktuğunu söyledi.

Bu kokunun altyapı yetersizliği ve buna bağlı olarak körfezdeki kirlilikten kaynaklandığını belirten Nasır, İzmir'e yıllardır değer kaybettiren bu kokunun, İzmir'de yaşayanların hayat standardını kötüleştirdiğini ve sağlığını tehdit ettiğini dile getirdi.

Nasır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyükşehirler içinde en pahalı suyu vatandaşına kullandıran belediye, İzmir'de topladığı paralarla asli göreviyle ilgili yatırımları yapmamaktadır. İzmir'deki belediyecilik anlayışı, 'Yapıyoruz, eksiklikleri tamamlıyoruz, yağmur suyunu ayrıştırma çalışmalarımıza devam ediyoruz, körfezde yüzeceğiz.' söylemleriyle vatandaşı oyalamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, algıyla İzmir'de iş yapıyormuş gibi gözükerek günü kurtarmaya yönelik önceliği olmayan 5 milyon liralık konser, dans festivali, dergi aboneliği gibi onlarca farklı faaliyet yapıyor ve bu işler için yüksek bedeller ödüyor."

Ak Parti'li Nasır, 25 yıllık belediyecilik anlayışının, "mağrur İzmir'i mağdur İzmir" yaptığını ifade ederek, yazılı soru önergesinde İzmir'deki kötü koku sorununa ilişkin 4 soru yönelttiğini anlattı.