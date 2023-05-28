AK Parti'li Mustafa Canbey, Balıkesir'de oyunu kullandı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kullandı. Burhan Erdayı İlkokulu'ndaki 1093 numaralı sandıkta oyunu kullanan Canbey, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kullandı.

Burhan Erdayı İlkokulu'ndaki 1093 numaralı sandıkta oyunu kullanan Canbey, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin herkes için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Milletvekili Canbey, "Oy kullanmaya vatandaşlar oldukça ilgi gösteriyor. Milli iradenin sandığa yansımasını önemsiyoruz. Bugün verilecek kararla ülkemizin yeni 5 yıllık dönemi belirlenecek. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.