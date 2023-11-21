AK Parti'li Muş'tan 'PYD/YPG terör örgütü değil' diyen HEDEP'li Çandar'a tepki

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, HEDEP Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar'ın, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı "PYD/YPG'nin terör örgütü olmadığına" yönelik sözlerine tepki göstererek, "PYD/YPG bir terör örgütüdür.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, HEDEP Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar'ın, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı "PYD/ Ypg'nin terör örgütü olmadığına" yönelik sözlerine tepki göstererek, "PYD/ Ypg bir terör örgütüdür. Bu, tartışmasız bir gerçektir." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçeleri kabul edildi.

Görüşmelerde terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/ Ypg'ye yönelik skandal açıklamalarda bulunan HEDEP'li Çandar, Türkiye'nin bölge politikasına Kürt karşıtlığının yön verdiğini ileri sürdü. PYD/ Ypg'nin terör örgütü olmadığını savunan Çandar, "Ne kadar karşı çıkılırsa çıkılsın, 'Hayır terör örgütü.' deseniz de Kürt karşıtlığı." yönündeki sözleri üzerine tartışma yaşandı.

Bu sırada AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Çandar'a, "PYD ve YPG terör örgütü değil mi?" sorusunu yöneltti. Çandar'ın, iddiasını yineleyerek "Tabii ki değiller, Türkiye'deki son söylemlerden ve Katar'dan başka dünyada hiç kimse bunu kabul etmiyor." karşılığını vermesi tartışmayı alevlendirdi.

AK Parti-MHP ile HEDEP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmaların yaşanması üzerine araya giren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Anayasa'nın, "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür." hükmünü içeren 3. maddesini hatırlatarak, milletvekillerinin, yapacakları değerlendirmelerde gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

'PYD/YPG'nin, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olduğunun' altını çizen Muş, "PYD/YPG bir terör örgütüdür. Bu, tartışmasız bir gerçektir. Dolayısıyla bunu sağından solundan oraya buraya çekmenin bir manası yok. İkisinin de kurucusu aynı yapıdır. Teröristbaşı Öcalan'ın posterleri; onların da karargahlarında, mağaralarında, inlerinde mevcuttur ve bu terör örgütleri Türkiye'nin hasmıdır. Bunun kayıtlara özellikle geçmesini isterim. Her birimiz öncelikle ülkemizin güvenliğini, milli birliğini ve ali menfaatlerini savunmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar, Çandar'a, "İçimizde bölücüleri istemiyoruz. 40 bin şehidimizin katillerine 'Terör örgütü değildir.' diyorsun. Bunu reddediyoruz." diyerek tepki gösterdi.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise "Çandar'ın bölücülük yaptığını" söyledi. - ANKARA