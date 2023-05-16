AK Parti'li Leyla Şahin Usta, Beypazarı'nda esnafı ziyaret etti Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "İnşallah 28 Mayıs'ta da Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci tur seçimlerini tamamlayarak, 'durmak yok, yola devam' diyeceğiz ve ülkemizin bizi bekleyen hizmetlerine 'bismillah' diyerek devam edeceğiz.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "İnşallah 28 Mayıs'ta da Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci tur seçimlerini tamamlayarak, 'durmak yok, yola devam' diyeceğiz ve ülkemizin bizi bekleyen hizmetlerine 'bismillah' diyerek devam edeceğiz." dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Ankara 3. bölgeden milletvekili seçilen Usta, Beypazarı ilçesinde esnafa teşekkür ziyaretinde bulundu.

Usta, Meclis seçimlerini tamamlamanın sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ak Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak Meclis'teki temsil oranımız oldukça iyi. Hem AK Parti hem de Cumhur İttifakı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mıza vermiş oldukları destek ve oyları için bütün Beypazarı halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Usta, "İnşallah 28 Mayıs'ta da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ikinci tur seçimlerini tamamlayarak, 'durmak yok, yola devam' diyeceğiz ve ülkemizin bizi bekleyen hizmetlerine 'bismillah' diyerek devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Usta'ya ziyaretleri sırasında, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz da eşlik etti.