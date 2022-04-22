AK Parti'li Kurtulmuş: 'Türkiye teröre ve arkasındaki güçlere hiçbir zaman boyun eğmeyecek'

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziosmanpaşa Temsilciliğine yapılan terör saldırısının gençlerin yeniden büyük Türkiye yürüyüşünü asla engelleyemeyeceğini belirtti.

Kurtulmuş, Twitter'daki hesabından, TÜGVA Gaziosmanpaşa Temsilciliğine yapılan bombalı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"TÜGVA Gaziosmanpaşa Temsilciliğine yapılan terör saldırısı, gençlerimizin yeniden büyük Türkiye yürüyüşünü asla engelleyemeyecek. Türkiye teröre ve arkasındaki güçlere hiçbir zaman boyun eğmeyecek. Faillerin en kısa sürede yakalanarak gereken cezayı alacağına inanıyorum."